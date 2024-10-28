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▲濱崎步昨日分享最新排練照，只見46歲的她皮膚沒有半點皺紋，相當凍齡。（圖／濱崎步IG）

▲濱崎步9月宣布開啟亞洲巡演，在微博上公布好消息，卻因為濾鏡太重遭到抨擊。（圖／濱崎步微博）

▲濱崎步狀態其實保持的超好，就算不開濾鏡也很年輕。（圖／濱崎步IG）

日本流行天后濱崎步今年9月宣布要開亞洲巡迴演唱會，第一站選在中國上海，將於11月2日開唱，這是她睽違16年首度再到中國舉行演唱會，讓不少粉絲相當期待，台灣之後可能也會安排場次。而現年46歲的濱崎步美貌一直都相當凍齡，勤於運動和保養的她，體脂一度掉到15％，低於正常女性標準，據傳濱崎步過去曾靠吃貓罐頭減肥，昨（27）日她也在IG分享最新排練照，現況依舊美豔動人。濱崎步昨日在IG分享排練演唱會的照片，只見46歲的她皮膚依舊相當白皙緊緻，圓滾滾的大眼睛看不出歲月的痕跡，少女感十足。但事實上，濱崎步已經是兩個小孩的媽媽了，身高156公分的她，過去也曾經被拍過暴肥照片，但每次復出都能瘦回巔峰，練出螞蟻腰，粉絲也都很好奇她究竟是怎麼辦到的。據傳濱崎步曾靠吃貓罐頭減肥，因為成分單純且調味料少，成了她維持身材的利器，但此一說法並沒有任何醫師根據。貓罐頭中的木天蓼對貓咪來說是興奮劑，雖然對人體可能無害，但是否有減肥功效目前並未被證實。最近Threads上又有網友討論起這項舊聞，建議大家還是不要效仿。而濱崎步能維持纖細身材，其實和保持運動習慣、調整飲食脫不了關係，她曾透露自己平常會多喝水排毒，也會喝「綠咖啡」輔助，綠咖啡指的就是未經烘焙的生咖啡豆，含有豐富的綠原酸，可降低糖分吸收、促進新陳代謝。另外，濱崎步也熱愛做岩盤浴逼汗，並靠按摩推拿來放鬆肌肉、促進血液循環，才能維持良好體態。