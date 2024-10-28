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▲此次震央與1941年發生在同一位置，氣象署呼籲，民眾未來一週仍須防範規模4級以上地震發生。（圖／中央氣象署）

▲戴雲發表示，如果建物的「樑、柱、剪力牆」出現裂痕，恐有安全疑慮，應提高警惕。（圖／戴雲發提供）

嘉義縣中埔鄉27日迄今已發生10起有感地震，規模最大4.8，最大震度4級，南部多縣市有感，造成多處民宅、國中小建物受損。不少台南、嘉義人回憶起一甲子的「嘉南(白河)大地震」，事實上，日治時期1941年中埔地震，對嘉南平原、雲林造成的傷害，更是有過之而無不及，這次中埔地震，讓不少在地人議論紛紛。台南白河大地震發生於1964年1月18日晚間，芮氏規模6.3，震央位於台南市東方，造成台南、嘉義106死亡、650人受傷；中埔地震發生在1941年，震央位於嘉義中埔，造成雲林、嘉義、台南360人死亡、729人受傷，千餘棟房屋損毀，還引發草嶺山崩，原本的清水溪變成堰塞湖。據氣象署資料，此次中埔地震與1941年發生的地震同一位置，發生原因主要是板塊碰撞造成的淺層地震，相對有感，後續是否會持續發生，目前很難判斷，故呼籲民眾做好防震準備。中央氣象署地震測報中心主任吳健富提醒，目前西部地震規模最大是4.9，一週內可能還是有規模4以上的地震會發生，再加上近期又有康芮颱風來搗亂，頻繁的地震造成岩石之間的密合度在臨界邊緣，如果又受到颱風帶來的豐沛雨量，更容易造成落石、土石流，導致山區道路土石坍方情況可能相對會比較嚴重。知名結構技師戴雲發接受《NOWnews》訪問表示，「建物的結構支撐主要依靠的是『樑、柱、剪力牆』，如果出現『／、＼、X』三種形狀，應盡速處理，確保建物結構安全，但如果不是發生在以上三處，雖然相對不必過度緊張，但有空也要請專家進行檢視。」觀察方式，是由地下室、一樓，由下往上目視檢查，只要沒有被裝潢遮掩的區域，全部查看一遍，若有異狀，應立即請相關技師進一步檢查。他說明，「樑、柱」作用是撐起建物，倘若發生裂痕，就極需留意；「剪力牆」又稱「耐震壁」，比柱子大上許多倍，厚度大於25公分，可承受極大部分水平力，倘若出現明顯的45度角裂縫，代表建物結構已受到地震影響。