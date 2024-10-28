我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一線房仲指出，現階段不少屋主價格姿態擺很高，不少買家則是大刀闊斧亂砍價，成交不易。（示意圖／pexels）

▲林武雄表示，買方要的是一個家，屋主應留意「屋況維護、情感說明」等。（示意圖／翻攝pexels）

▲屋主開價應參考實價登錄等市場行情，不宜「開高殺低」才有助成交。（示意圖／取自pixabay）

房貸水位拉警報、央行祭出第7波打炒房措施，造成房市買氣出現腰斬的窘境，如今不少屋主售屋，依舊姿態高高，卻忽略買方要的是「一個家」。專家呼籲，在這個時機，屋主更應該強化「軟實力」，提升市場競爭力，房屋才會更有機會脫手。據國內五大房仲，信義、住商、永慶、台灣房屋、中信，資料，二手屋部分，8~9月交易量連續2個月皆月減14.8~28.6%不等，合計跌破約5成；預售屋部分，據預售屋實價登錄，8月預售屋揭露筆數8,720件，相較今年6月高峰1萬6,431件減少47%，呈現腰斬態勢。在房貸之亂下，申貸不易，手捧現金、口袋深的買家持續看屋，一名一線房仲接受《NOWnews》訪問指出，「現階段看屋人潮仍有，大多是口袋深的買家，但都是大刀闊斧砍價，但對於不缺錢的屋主而言，同樣姿態擺高高，雙方認知差距極大，很難成交。」他進一步指出，其實近年房價高漲不少，所以大多屋主只要稍微讓利，成交機率就會大幅提高，只是也因為房價高漲，導致他們心態也高漲，不願輕易讓利；不過，買家也有不少亂砍價的，一砍就是5、6折，當作是在菜市場買菜亂喊價，基本上這樣的買家房仲跟屋主都會直接跳過。信義房屋執行協理林武雄表示，買氣冷的市場，屋主更應提升「軟實力」，目前市場大多是剛需，屋主賣出去的房子是買方「未來的家」，所以不能單純只當作是商品買賣。提升軟實力三大方式，一、整理基本屋況，如粉刷牆面、清理環境，創造明亮寬敞的空間感；二、營造家的溫度，若是自住屋，能展現生活氛圍；三、透過情感層面，分享在此屋生活，自己實際的美好經驗。林武雄指出，屋主也要了解一件事情，賣房子不比一般商品買賣，定價策略應符合市場行情，不宜「開高殺低」，才有助買賣促成，而不動產說明書部分，也應盡量詳盡準確，才能讓買方更具信任感，建議可找上市櫃品牌仲介更有保障。他也提醒，現階段由於融資環境趨緊，買方經常會提出「貸款延遲則延後交屋或無條件解約」等條件，建議賣方應依自身情況評估。若急需資金者，建議選擇貸款條件較佳的買方；若無迫切需求，則可在合理範圍內展現彈性，以促成交易。