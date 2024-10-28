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衣索比亞好手刷新男子半馬世界紀錄！根據美國媒體《ESPN》報導，衣索比亞馬拉松好手Yomif Kejelcha，昨（27）日在西班牙瓦倫西亞半程馬拉松賽事，以57分30秒的時間完賽。根據《ESPN》報導指出，Yomif Kejelcha現年27歲，曾在2019年世錦賽的10,000公尺賽事拿下銀牌，並在巴黎奧運獲得排名第6的成績。西班牙瓦倫西亞半程馬拉松是他所參加的第6場半程馬拉松賽事，在前半段路途一度落後於配速員，但最終跑出出57分30秒的成績，以1秒的差距，刷新男子組的半馬世界紀錄。值得一提的是，前紀錄保持人Jacob Kiplimo，在2021年寫下新紀錄時，同樣是以1秒之差打破紀錄，如今在相隔3年之後，劇情再度重演。外媒在賽後訪問到Yomif Kejelcha，他表示：「