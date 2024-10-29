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▲豪宅縮水行政區排行榜，新竹、台中縮水最多，全部跌破百坪以下，台北則是有5個行政區入榜最多。（圖／591提供)

根據「591實價登錄」統計近5年七都高價住宅交易坪數，發現縮水幅度最大的前10名地區中，光台北市一地就囊括過半，但以縮水程度來看，面積消風最多的竟落在新竹縣竹北市，5年來交易坪數縮減67坪，相當於「蒸發」6間套房的面積，顯示隨著房價狂飆，豪宅瘦身潮已成趨勢。591房屋交易網分析，高價住宅交易坪數縮水，關鍵當然與單價飆升有關，尤其過往可能是百坪左右的產品，價格才會跨過高價住宅門檻，如今只需一半不到的坪數就有可能達標，這也形成近年高價住宅大吹瘦身風的主因之一。對比2019年，豪宅坪數又以新竹和台中縮水最明顯，一舉奪得榜上前4名，其中新竹竹北豪宅消風最多，5年前可以買到160坪，今年只剩不到百坪，整整減少67坪，減幅同樣超過60坪的還有台中西屯，今年只剩80坪，主因在於兩地近年房價高漲，然而豪宅線仍維持4千萬，導致不少換屋型產品意外成為豪宅，造成高價住宅交易坪數明顯下滑。值得一提的是，西屯豪宅過去集中在七期重劃區，近年則有水湳經貿園區加入戰局，在大量建商插旗推案下，帶動該區今年高價住宅交易量有近5百筆，是今年全台豪宅交易最熱絡的區域。第三、四名為台中南屯與新竹東區，兩區同樣受到3~4房換屋產品容易突破4千萬門檻影響，造成豪宅交易坪數對比5年前縮減超過30坪，只是由於兩區高價住宅交易仍以中古屋市場佔大宗，因此整體坪數變化不像竹北與西屯劇烈。接著則是北市大安與北投，高價住宅對比5年前減少約30坪，大安區因部分預售案規劃1~2房輕豪宅，今年高價住宅交易坪數僅70坪，榜上最小，不過成交量達百件，也顯示地段優越的小豪宅依舊能讓高資產族願意買單。而北投豪宅近年有北士科重劃區增加生力軍，不過由於新建案空間規劃都在百坪內，整體成交坪數反而變小。第七名高雄鼓山，豪宅5年內減少28坪，然而該區房價因相對其他區域親民，能買到的高價住宅坪數也最大，達120坪，其中預售豪宅案「御皇苑」，7字頭成交不僅改寫該區房價天花板，同時榮登高雄豪宅王。最後，北市內湖、士林、松山，5年間高價住宅縮水幅度在20坪內，今年仍能買到百坪以上的豪宅空間，由於內湖、士林沒有豪宅新血加入，因此坪數變化較小。而松山區高價住宅坪數縮減最少，僅約12坪，受惠預售豪宅案「勤美璞真城仰」、「敦仰」仍有百坪以上規劃，且單價都站上200萬元，替北市豪宅200萬俱樂部再添新勢力。