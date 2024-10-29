藝人黃子佼去年（2023）爆發性騷風波，網紅K小姐指控當時17歲的她被黃子佼誘騙穿泳裝拍照，最後遭性侵得逞，導致她罹患重度憂鬱症4個月，她因此怒告黃子佼，9月判決結果出爐，法官以罪嫌不足等理由，處分不起訴，K小姐再申請上訴，然而地檢署判斷，案發當年到2019年K小姐都沒有婦產科及其他就醫紀錄，因此在歷經一個月後還是駁回再議聲請。
黃子佼遭控誘騙性侵得逞 K小姐不服判決申請再議
黃子佼去年遭K小姐怒控，2006年17歲的她遭黃子佼以拍攝為由，騙到內湖住處換上泳裝，在沙發上聽令變換不同姿勢拍攝，其中更有露出胸部的畫面，最後她慘遭黃子佼以「為藝術犧牲」為由性侵得逞，K小姐表示，自己因此陷入重度憂鬱，卻遲遲等不到黃子佼道歉，一狀告上法庭，今年8月黃子佼因罪證不足而獲不起訴，但K小姐不服判決結果，認為檢察官未盡調查之能事，才會找不到自己18年前袒露胸部的影像畫面，因而申請再議。
性影像檔案中未有可疑影像 再議駁回關鍵曝光
據《鏡週刊》報導，處分書寫道，黃子佼持有的未成年性影像檔案中，未發現符合K小姐所述情境之可疑影像，且K小姐偵訊時的說詞反覆，先是稱自己脫掉泳衣後就被性侵，所以不會有露胸擺拍的情況，又表示可能當下手沒有遮好，會被拍攝到，另外，她說事件發生後，自己曾陷入數個月嚴重憂鬱症，但檢察官調閱健保署資料卻發現，從事發的2006年到2019年間，她都沒有就診醫療紀錄，因此最後予以駁回。
K小姐被控設局仙人跳不起訴 黃子佼持有未成年性影像判決年底宣判
先前自稱是K小姐前男友的B先生透過知名經紀人陳孝志控訴，K小姐曾設局仙人跳陷害黃子佼勒索200萬元，對此，K小姐氣憤提告妨害名譽，強調根本不認識兩人，雙方對簿公堂，對此，檢察官判斷，無法得知陳孝志的消息來源真實性，且K小姐的私德與公共利益無關，因此不起訴處分。而黃子佼持有未成年人性影像一案仍在進行中，他15日到台北地院出席辯論庭，堅稱：「不是我拍的。」拒絕賠償被害人，判決結果預計年底宣判。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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黃子佼去年遭K小姐怒控，2006年17歲的她遭黃子佼以拍攝為由，騙到內湖住處換上泳裝，在沙發上聽令變換不同姿勢拍攝，其中更有露出胸部的畫面，最後她慘遭黃子佼以「為藝術犧牲」為由性侵得逞，K小姐表示，自己因此陷入重度憂鬱，卻遲遲等不到黃子佼道歉，一狀告上法庭，今年8月黃子佼因罪證不足而獲不起訴，但K小姐不服判決結果，認為檢察官未盡調查之能事，才會找不到自己18年前袒露胸部的影像畫面，因而申請再議。
性影像檔案中未有可疑影像 再議駁回關鍵曝光
據《鏡週刊》報導，處分書寫道，黃子佼持有的未成年性影像檔案中，未發現符合K小姐所述情境之可疑影像，且K小姐偵訊時的說詞反覆，先是稱自己脫掉泳衣後就被性侵，所以不會有露胸擺拍的情況，又表示可能當下手沒有遮好，會被拍攝到，另外，她說事件發生後，自己曾陷入數個月嚴重憂鬱症，但檢察官調閱健保署資料卻發現，從事發的2006年到2019年間，她都沒有就診醫療紀錄，因此最後予以駁回。
K小姐被控設局仙人跳不起訴 黃子佼持有未成年性影像判決年底宣判
先前自稱是K小姐前男友的B先生透過知名經紀人陳孝志控訴，K小姐曾設局仙人跳陷害黃子佼勒索200萬元，對此，K小姐氣憤提告妨害名譽，強調根本不認識兩人，雙方對簿公堂，對此，檢察官判斷，無法得知陳孝志的消息來源真實性，且K小姐的私德與公共利益無關，因此不起訴處分。而黃子佼持有未成年人性影像一案仍在進行中，他15日到台北地院出席辯論庭，堅稱：「不是我拍的。」拒絕賠償被害人，判決結果預計年底宣判。
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