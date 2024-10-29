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▲宜蘭地方法院審理，認定林女無法證明其損害與犬吠聲有因果關係，因此駁回林女請求。（圖／Google Map）

鄰居間因噪音引起的糾紛，常因難以舉證而無解！不過，宜蘭一名女子不滿情侶鄰居經常不在家，被獨留在家的狗狗半夜至凌晨一直叫，嚴重影響睡眠，一審法官認為，無法證明她的損害與狗叫有關駁回請求，但二審法官檢視告訴人提出的「46秒狗叫聲不停」影片，認為狗吠聲侵擾事證明確，判狗主人賠償5萬元且不得上訴。台灣人寧養寵物不生小孩，農業部公布2023年全國家犬、家貓數量高達279.2萬隻，其中狗148萬637隻，較2022年增加19%；貓131萬1449隻，較2022年增加，大幅增加50%。宜蘭一名林姓女子控訴，社區同層情侶鄰居2022年9月養狗，但兩人經常不在家，狗狗在家裡只要聽聞鄰戶有人進出，就會不斷吠叫，時常從深夜一直叫到午夜都不間斷，嚴重影響住戶休息。林女同時間因意外受傷手術，指控也因狗叫導致她復原期從2個月拉長至15個月，因此提告求償薪資損失30萬元、精神撫慰金20萬元。被告的狗主人否認狗有長期吠叫、侵擾等情形，主張林女控訴損害沒有具體證明存在，與犬吠聲無關。原先一審法官審理，認定林女無法證明其損害與犬吠聲有因果關係，因此駁回林女請求。林女提出上訴，高院法官勘驗林女提出錄影檔，除46秒狗叫不停影片，，查看發現「確實只要主人不在，狗就比較會叫」，，認為狗吠聲侵擾事證明確。法官審酌，雖然林女主張狗叫噪音導致她復健期拉長、無法工作，但無法舉證狗吠聲與傷癒時間延長有關，因此求償薪資損失不成立，而精神賠償部分，認為林女確實長期受狗叫聲所擾，審酌雙方經濟、損害程度等一切情狀，認為狗主人賠償5萬元為適當。本案不得上訴。高雄去（2023）年9月曾發生63歲男子不滿樓上「長期發出噪音」，當著鄰居兩名稚兒面砍死夫妻倆。依照「噪音管制區劃定作業準則」，純住宅區夜間10點後到隔天早上6點，平均音量不得超過50分貝，否則就算噪音。專家建議，遇到鄰居製造噪音，可買分貝計監測，約3、400就能買到。馨傳不動產智庫執行長何世昌也曾建議，鄰居間發生噪音問題時要先找管委會做紀錄，避免直接衝突，再來找領有行政院環境保護署頒發的「公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練合格證照」的人員來，在管委會見證下做檢測，以免怪錯人也解決不了問題。