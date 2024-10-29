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▲富堡晶鑄目前成交均單價7字頭，3樓「露臺戶」的9字頭交易，屬於特殊個案。（圖／中信房屋提供）

▲實價登錄，林口房價飆漲，新成屋均單價49.8萬／坪，呈現坐4望5，中古屋均單價也來到40.5／坪。（圖／中信房屋提供）

據實價最新揭露，林口預售案「富堡晶鑄」3樓戶於今年5月以總價2879萬、單價92.12萬/元成交，成交價格創區域行情新高，引起社會大眾議論紛紛。對於林口出現9字頭，中信房屋研展室副理莊思敏指出，目前林口預售案的成交單價仍普遍落在5-6字頭上下，9字頭應屬於個案表現，不過預估隨著各項利多題材的落實，林口房市交易量能仍具穩健成長的潛力，值得購屋民眾留意。「富堡晶鑄」位於林口最核心的文化三路，地段相當精華，該案緊鄰林口A9捷運站、三井outlet、國賓影城、扶輪公園，附近還有康橋、新林國小與馬禮遜美國學校等多間國際學院，生活機能成熟，居住條件優越。莊思敏指出，「富堡晶鑄」自今年初開案以來，本案的平均成交單價持續穩定增長，目前成交價格普遍在每坪75萬元左右，至於9字頭創高價的3樓戶其實是露台戶，露台戶因為實際使用坪數較其他戶型更大，所以單價和總價自然相對較高。觀察實價登錄，目前林口屋齡5年內新成屋的平均成交約為每坪49.8萬元，相較於2020年的每坪32.7萬元，短短5年房價就大漲52.3%，而中古屋的平均房價也從每坪25.4萬元飆漲到每坪40.5萬元，漲幅接近6成。莊思敏分析，林口近年房市表現亮眼，機捷通車後，AI、新創、媒體、郵政物流等園區陸續進駐，吸收不少大台北外溢人口，也讓房價出現了「坐4望5」的現況。不過，她也提醒，現階段銀行房貸水位拉警報、央行第7波打炒房，短期內交易勢必受創，尤其是貸款成數不足問題，購屋族應特別留意。