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食藥署今（29）日公布邊境查驗名單，共有8項檢驗不合格，其中，赫士盟食品自美國進口調味料、西南風味粉等均檢出殘留農藥環氧乙烷，已依照規定退運或銷毀，針對該業者將維持逐批查驗。另有日本北海道進口鮮蜜瓜也被剪出農藥殘留，依規定退運或銷毀。食藥署公布邊境查驗名單，8項不合格產品中，香港商赫士盟食品自美國引進的2批調味料，皆被檢出含有致癌物環氧乙烷，合計133.1公斤，已按規定退運或銷毀，由於該業者先前已有調味料、風味鹽、蜂蜜燻辣醬等違規紀錄，因此將採取維持逐批查驗。此外，食藥署公布的查驗不合格產品中，有一批億瓏貿易自印尼進口306公斤重的「KOEPOE白胡椒粉」，被檢出2種農藥殘留超標，都必須在邊境退運或銷毀，針對業者從一般抽驗改為加強抽批。日本進口的鮮蜜瓜、印尼糖果、中國黑瓜子等，也分別被檢出農藥、非法著色劑不合格。食藥署表示，根據統計，自4/21到10/21間，不同業者從美國進口調味醬料共報驗334批，其中有22批不合格，佔6.6%，多為檢出殘留農藥環氧乙烷違規，因情節嚴重，整體將逐批查驗至明年2月11日止。