我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北永和頂溪站附近「頂溪大苑」近期開出多筆「單價百萬」實價登錄交易。（圖／實價登錄）

新北永和破防了！捷運頂溪站附近一預售案近期開出多筆「單價百萬」的實價登錄交易，房產專家分析，支撐永和單價百萬的關鍵，在於「永和近幾年來的新案供給量偏低，二手屋委售量也有限」，催出高價成交案，而且區域近期還可能出現另一個3位數單價大案。經查實價登錄，永和捷運頂溪站附近的「頂溪大苑」今年6月已經出現成交單價百萬元交易，最高成交單價來到107.8萬元，是22樓次頂樓，成交總價3130萬元（含車位價330萬）、34.45坪，扣除車位單價為107.8萬元，不過備註總價包含家電費。次高單價為105.3萬元，是20樓37.47坪，總價3405萬元。住展雜誌發言人陳炳辰指出，永和腹地不大、開發飽和，又位在新北第一環，生活機能成熟又有捷運、商圈及近台北市的地緣優勢，房市發展一直都很強。陳炳辰說明，「頂溪大苑」是都更案，位在捷運頂溪站周圍、地段精華，也是今年罕見新案，永和門牌在新北很吃香，因此年初開案以來，銷售表現一直不錯，加上又是指標案，「」。馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，永和近幾年來的新案供給量偏低，二手屋委售量也有限，才能催生出市區的高價成交案。即使在地人的區域認同度甚高，卻不得不就近至中和買房，連帶促使中和外來客比例與購屋需求增加，成為中和房價大幅上升的原因之一。何世昌指出，每坪破百萬元看似很嚇人，但若不追逐區段條件的話，一般建案如「億安和和」、「江南宴」成交單價多為 8 字頭。雖然 8 字頭購屋負擔仍重，但起碼沒有百萬元那麼可怕。