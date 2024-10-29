才剛被颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）侵襲，意外地造成菲律賓超過110人死亡、數十萬人無家可歸，菲律賓對新成形的颱風不敢大意，密切關注動向。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa）今（29）日表示，颱風康芮（Kong-rey，菲律賓稱里昂Leon）略有增強，已超越輕颱級別，暫定為中颱，也有機會變強颱。
根據《馬尼拉時報（The Manila Times）》報導，菲律賓國營氣象機構（Pagasa）稱，颱風康芮以每小時10 公里／小時的速度向西北偏西移動，目前位於卡加延土格加勞市以東約645公里處，中心附近最大持續風速為110公里／小時，陣風高達135公里／小時。
國營氣象機構指出，雖然颱風的中心不會襲擊菲律賓陸地，但其外圍環流可能會直接影響呂宋島北部和巴丹群島。國營氣象機構的發言人納撒尼爾·塞爾萬多（Nathaniel Servando，音譯）說：「根據目前的預測圖，颱風康芮不太可能會登陸菲律賓，頂多經過巴丹群島，然後直撲台灣。」
菲律賓國家氣象局表示，預計熱帶氣旋康芮在經過菲律賓海時將迅速增強，並可能在未來12小時內達到中級颱風或更大等級別的颱風。菲律賓上週遭遇颱風潭美的肆虐，昨（28）日災後官方統計的死亡人數已增至110人、至少42人失踪和50多萬人流離失所，颱風潭美則在27日直撲越南中部城市峴港。
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國營氣象機構指出，雖然颱風的中心不會襲擊菲律賓陸地，但其外圍環流可能會直接影響呂宋島北部和巴丹群島。國營氣象機構的發言人納撒尼爾·塞爾萬多（Nathaniel Servando，音譯）說：「根據目前的預測圖，颱風康芮不太可能會登陸菲律賓，頂多經過巴丹群島，然後直撲台灣。」
菲律賓國家氣象局表示，預計熱帶氣旋康芮在經過菲律賓海時將迅速增強，並可能在未來12小時內達到中級颱風或更大等級別的颱風。菲律賓上週遭遇颱風潭美的肆虐，昨（28）日災後官方統計的死亡人數已增至110人、至少42人失踪和50多萬人流離失所，颱風潭美則在27日直撲越南中部城市峴港。
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