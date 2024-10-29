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▲郭鎧紋指出，「發震機率圖」顯示，木屐寮-六甲斷層未來50年發生地震矩Mw規模6.9的機率是35%，算是比較高的。（圖／郭鎧紋提供）

嘉義縣中埔鄉從10月26日至28日，一連發生11起地震，包含4起顯著有感地震、芮氏規模最大4.9，及7起小區域地震。氣象署預估未來1周內嘉義中埔將出現芮氏規模4.0以上淺層餘震。地震專家、前氣象局地震預報中心主任郭鎧紋揭露全台「大地震機率圖」，直言「木屐寮-六甲斷層未來50年發生地震矩Mw規模6.9的機率是35%」。地震矩規模（Moment magnitude scale,Mw）是美國學者在1979年依據地層的剛硬係數、地層錯動的面積及滑動量，研發地震總力矩計算方式，計算所得的地震規模稱為「地震矩規模」。芮氏規模又稱「近震規模」，是利用扭力地震儀測量地震釋放能量的大小，地震儀測得的震幅愈大，芮氏規模即愈大，反之則小，但芮氏規模精準度最多僅能測到規模7.3，超過7.3就會失真。而不管地震規模再大，地震矩規模都可推算。郭鎧紋指出，嘉義連日多起地震的位置與1941年規模7.1的中埔大地震幾乎相同，震央位在木屐寮斷層與九芎坑斷層附近，當年造成360人死亡，是台灣歷史上第4大地震。郭鎧紋今（29）提出「未來50年台灣孕震構造之發震機率圖」，指出新的大比例地質圖和50萬分之一的比較有兩點改進，，依據評估，木屐寮-六甲斷層未來50年發生地震矩Mw規模6.9的機率是35%，算是比較高的。「發震機率圖」集結來自中央大學、中央研究院、台灣大學、台灣電力公司、中興工程顧問公司、中正大學等單位的科學家，共同組成台灣地震模型（TEM）研究團隊，將各個孕震構造的發震機率，量化為具體的數字，並先後在2015年、2020年各分別發表了一次機率式地震風險評估（PSHA）。調查指出台灣未來50年發生規模大於6.5地震的機率為99％，規模7.0以上地震的機率則有54％；若以各斷層來看，又以台南中洲構造的機率最高，發生規模6.9以上地震的機率為39%。氣象署地震測報中心主任吳健富指出，預估未來1周內嘉義縣中埔鄉將出現芮氏規模4.0以上淺層餘震。郭鎧紋也提醒，日本和台灣都進入大地震時代，這起中埔地震和上周罕見的彰化地震，「都是琉球海溝大地震的前兆」，要多多注意。