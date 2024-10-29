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▲當天舞台下坐著上千名粉絲，可以看的出來現場十分擁擠。（圖／Mnet K-POP YouTube）

▲舞台兩側也設置了看台，許多粉絲拿著應援燈替SEVENTEEN加油。（圖／Mnet K-POP YouTube）

▲SEVENTEEN是韓國人氣男團，共有13名團員。（圖／SEVENTEEN X）

韓國男團SEVENTEEN於15日時錄製音樂節目打歌舞台，地點在京畿道坡州的CJ ENM攝影棚，當天開放1600名粉絲入場，但實際人數卻多出100人左右，導致現場十分擁擠，甚至有粉絲暈眩被抬了出去，讓不少人氣憤指控節目及經紀公司的安排疏失。對此，音樂節目《M Countdown》採取冷處理方式不多做回應；SEVENTEEN的經紀公司Pledis、HYBE則要求粉絲提供照片、影片等證據，才能進一步申請賠償。韓媒《日間體育》報導，有粉絲指控SEVENTEEN經紀公司Pledis、HYBE及音樂節目對待這次的意外事件相當草率，他認為這3個單位都忽視了粉絲的安全，希望他們道歉並給出賠償、改善。該粉絲表示，他曾分別向3個單位提出反映，但只得到現場問題應該在現場解決的答案，經紀公司更要求他提供相關證據才可以進一步申請賠償，目前粉絲已經轉向韓國消保機關提出投訴。該名爆料粉絲也還原當天現場情況，他說當時SEVENTEEN在預錄新歌〈Love, Money, Fame〉的打歌舞台，原先預計開放1600名粉絲進去，想不到當天卻多出大約100人，導致本就不寬敞的位置變得更加擁擠，還有人擠到呼吸困難甚至當場暈倒，被抬出場地。當天離開攝影棚的粉絲想休息也只能坐在馬路旁，沒有被進一步安置。爆料者說當天不舒服的人都有留下聯絡方式，但經紀公司、節目方面卻無作為，此事被PO上網後，也引起廣大民眾關注。HYBE最新回應稱，當天安排的進場人數跟保安都是依照電視台的規定進行的，錄影現場也有提供飲料、休息區，想減少粉絲不適。《M Countdown》則冷淡的說，目前沒有進一步意見，持續保持沉默，兩方的爭議只能等待第三方公正單位調查釐清責任。