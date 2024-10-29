2024全台規模最大「ITF台北國際旅展」將於11月1日至11月4日在台北南港展覽館一館登場。亞洲低成本航空AirAsia今年首次參加，於現場推出「全航線冬季航班8折」與託運行李8折優惠，下單就有機會獲得免費機票、大倉久和大飯店行政客房住宿券等好禮；同步推出線上旅展開搶「2025夏季早鳥價」單程票價最低0元起。中華航空則有「全航線最低75折」起超值機票優惠，登錄購票再搶「任選航點商務艙機票」一次整理。
AirAsia今年首次參加「ITF台北國際旅展」，現場攤位（J003）推出「全航線冬季航班8折」，適用於即日起至2025年3月29日之行程；現場下單還可享「託運行李8折」，並獲得AirAsia品牌禮物及由泰國觀光局、沖繩台北事務所、沙巴觀光局及馬來西亞觀光局所提供的週邊商品（數量有限送完為止）。
加碼再抽大倉久和大飯店行政客房住宿券、AirAsia直飛航線機票。攤位並設置「人人有禮拉霸機」，當場下載AirAsia MOVE APP免費體驗試手氣，最大獎也有機會可以獲得「AirAsia直飛航點機票」。
AirAsia並同步推出ITF線上旅展，開搶「2025夏季早鳥價」單程票價最低0元起！11月2日中午12點至11月10日23:59「線上旅展 年末大促銷」，提供「台北－吉隆坡」、「台北－沙巴(亞庇)」、「高雄－曼谷(廊曼)」最低機票0元起單程未稅。其他台北出發至曼谷(廊曼)、清邁、馬尼拉也有888元起單程未稅；高雄出發至吉隆坡、馬尼拉350元起單程未稅，可訂購的旅行期間為2025年4月21日起至2026年3月28日止。
而中華航空早已開跑ITF線上旅展，「全航線最低75折」起超值機票優惠，11月底期間限定復飛的關島只要6,713元起（未稅），臨近的香港只要2,645元起（未稅）、馬尼拉3,667元起(未稅)，沖繩、新加坡更是最低不到6千元，每週四班直飛帛琉也才7,760元起(未稅)；熱門航點飛東京最低9,209元起(未稅)、北海道最低14,000元起(未稅)。
長程線美國航線洛杉磯、舊金山票價分別為18,419元起(未稅)及17,115元起(未稅）；歐洲線倫敦21,717元起(未稅)、法蘭克福24,047元起(未稅)也開搶；紐澳線推薦奧克蘭19,858元起(未稅)、布里斯本15,893元起(未稅)。
消費者於華航ITF線上旅展活動期間，購買機票完成登錄就能獲得Klook新戶eSIM 0元起優惠碼及MOMO購物折價券；還可抽獎北美、歐洲、東北亞、東南亞與香港的「任選航點商務艙機票」。
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而中華航空早已開跑ITF線上旅展，「全航線最低75折」起超值機票優惠，11月底期間限定復飛的關島只要6,713元起（未稅），臨近的香港只要2,645元起（未稅）、馬尼拉3,667元起(未稅)，沖繩、新加坡更是最低不到6千元，每週四班直飛帛琉也才7,760元起(未稅)；熱門航點飛東京最低9,209元起(未稅)、北海道最低14,000元起(未稅)。
長程線美國航線洛杉磯、舊金山票價分別為18,419元起(未稅)及17,115元起(未稅）；歐洲線倫敦21,717元起(未稅)、法蘭克福24,047元起(未稅)也開搶；紐澳線推薦奧克蘭19,858元起(未稅)、布里斯本15,893元起(未稅)。
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