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▲購屋買房會產生「契稅」、「印花稅」、「規費」等費用。（圖／信義房屋提供）

▲地政士有一項隱藏服務，可協助買家尋找銀行申請房貸，有機會獲得相對優惠條件。（示意圖／pexels）

銀行房貸水位拉警報、央行祭出限貸令，不少人房貸遇到困難，陷入排隊、高利率、低成數問題，事實上，購屋流程中，地政士（俗稱代書）除了協助辦理過戶、處理稅務，房屋申貸也可以幫上不少忙。信義代書葉惠玲表示，一般購屋族缺乏相關經驗，透過大品牌房仲可享有買房、接洽貸款、代書等一條龍服務，尤其是房貸之亂的現在，房貸上，有經驗的地政士，也能幫上不少忙。購屋流程繁雜，除了「找屋、看屋，簽約、過戶、申貸」等流程，都需要專業地政士的協助，有經驗的地政士，不僅會幫助買賣雙方留意交易安全、稅務等相關問題，由於有經驗的地政士經常與銀行打交道，也是除了房仲之外，能夠協助的關鍵角色。對於買房而言，買賣房屋前後期有許多規費及稅務，初期主要是「契稅」，約房屋移轉現值6%，如房屋現值300萬，契稅18萬；過戶時「印花稅」，土地及建物申報移轉現值1‰；登記時，買賣登記規費，房屋評定現值和土地公告現值的1‰。葉惠玲指出，地政士除了協助稅務陳列與計算，也會協助客戶找出相對理想合法節稅方式與規劃，如「遺產繼承、生前贈與」等，在專業地政士規劃與建議下，極有可能大幅降低稅負，省下數百萬都有可能。地政士主要負責協助辦理過戶買賣，收費部分，包括「代書費、實價登錄代辦費約20,000元、每張80元的書狀費」等，事實上，除了上述服務，不少有經驗的地政士也會協助買家尋找合適的申貸銀行，在房貸之亂的現在，其助力更是明顯。葉惠玲表示，大多數人一輩子少有房貸經驗，對於經常協辦買賣的地政士而言，與銀行配合往來的經驗相當多，也了解買家、房屋本身資訊中，對於銀行來說評估上更有加分，尤其是房貸困難的現在，建議透過有經驗的地政士協助，更容易取得相對優惠「成數、利率」等條件。