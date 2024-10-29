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民視新聞傳播群副總經理胡婉玲上月傳出自行請辭，為新聞圈投下震撼彈，事後其在社群平台自爆「離開，並不是我的選擇」，引起熱議。《NOWnews今日新聞》接獲消息指出，《中央社》明日將宣布人事令，胡婉玲將接任《中央社》社長一職。胡婉玲在民視新聞深耕27年，新聞風格強烈，且偶爆爭議，評價兩極，過去曾獨家專訪印度神童阿南德，被批怪力亂神。胡婉玲2008年開始擔任民視新聞傳播群副總經理，她在業界資歷豐厚，政商人脈也多，還有拚命三娘之稱，且還曾多次向外界表達，身為媒體人就是終生媒體人，會做到65歲才退休；因此她請辭一事，被爆內幕不單純，傳是與工作相關事宜的處理有關，包括濫用公務車、收視率難以提升、管理問題，甚至有霸凌一案，讓高層不得不處理。胡婉玲新聞風格強烈，評價兩極，管理風格也有褒有貶，她與媒體人彭文正之間的惡鬥更是直接鬧上檯面，彭文正控胡婉玲「在13樓新聞部公開場所及電話中無端飆罵《政經看民視》同仁及涉及辱罵本人之言詞，已逾越辦公室倫理及觸犯民刑法」等，胡婉玲因此被貼上「霸凌、惡毒」標籤。《鏡週刊》先前報導指出，民視前董座郭倍宏邀請彭文正入主民視，與妻子李晶玉聯手主持政論節目《政經看民視》，而胡婉玲因彭文正在台內直達天聽相當頭疼；後來原任總經理的王明玉將郭倍宏扳倒，成為民視新董事長，隨後《政經看民視》收攤，彭文正也隨之下台，這一系列的劇情高潮迭起，當時讓外界以「宮鬥」來形容。此外，胡婉玲今年8月也曾訪問印度神童阿南德，請對方預言兩岸何時會發生衝突，阿南德指出2025年3月之後要小心，台灣會面臨「根本上的變化」，兩岸正面對戰的時間點可能在2028年到2032年之間，這段時期台海關係將經歷動盪，至於台灣的未來，他說：「國家認同會一直存在，無論發生什麼威脅，我相信台灣永遠會保持獨立且強大」，訪問一出，讓不少觀眾嗤之以鼻，痛批胡婉玲怪力亂神。