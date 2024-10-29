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▲張男認為洪女拉高租金，並要求平攤水電、瓦斯等費用，發生口角後殺人。（圖／翻攝畫面）

▲專家表示，租屋發生糾紛，應求助地方調解會調處，勿衝動行事。（示意圖／記者陳韋帆攝）





新北市中和區今（29）日發生租屋糾紛命案，張男承租洪女房屋3個月，洪女希望漲租變成引爆導火線，張男手持長刀刺殺洪女，自首後事件曝光。專家建議，租屋雙方簽約前應盡量釐清責任與義務，若有爭議雙方無法自行排解，應尋求地方調解會調處，勿自行談判，以免擦槍走火，造成意外發生。張男表示，他與兒子承租洪女房子約3個月，洪女（永和前市長洪一平胞妹）疑因不滿張男及其兒子經常發出噪音，以此要求漲租、平攤水電、瓦斯等費用，今早洪女再度拿著電費要求平攤，進而引發口角，張男以約60公分的刀具猛刺洪女頭、頸、背部10多刀，洪女當場失去生命跡象。張男供稱，他與19歲兒子，以每月6,000元承租洪女房屋，洪女要求拉高租金、平攤其他電費瓦斯費等約3,000元，洪女今日約上午7時，拿電費要求張男平攤費用，雙方爆發口角，洪女爆粗口，張男理智線斷線，殺害洪女，犯後未立即求救，而是先換洗衣物，上午9時許才騎著腳踏車到警局報案。中和分局表示，員警到場後，見被害人洪女倒臥在廚房內，凶器刀械在一旁客廳桌上，員警立即通報119協助就醫，並將張嫌帶返所偵辦，救護人員到場時發現被害人洪女傷勢嚴重，已無生命跡象，現場劃設封鎖線，通知本分局鑑識人員到場採證。張男犯案動機和細節還有待調查釐清，警詢後將依殺人罪移送新北地檢署偵辦。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，若要避免租屋糾紛造成憾事，在簽約時就應談好細節，若雙方觀念不同，趁早好聚好散，避免糾紛發生，所以「簽約前」雙方一定要先充分溝通；「擬約時」最好找公證人公證，同步討論細節；「簽約後」雙方有糾紛發生，應尋求第三方調解協助。他指出，租屋糾紛最常見的就是「修繕責任歸屬不明確」、「不平等條約」、「生活公約」，所以簽約前一定要先溝通好，並加註與合約中，一旦發生糾紛，各行政區皆有地方調解會可協助調處，亦設有免費法律諮詢，可釐清雙方權利義務，切勿動用私刑，傷害他人並自毀人生。