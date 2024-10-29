我是廣告 請繼續往下閱讀

▲傑出糖友現身說法分享生命故事。（圖／記者陳美嘉翻攝）

▲ 「優良糖尿病友支持團體頒獎」表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.29）

糖尿病是國人第五大死因，平均每十人就有一人罹患糖尿病。台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今(29)日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。會中也積極推廣糖尿病教育，提升社會對糖尿病的認識。此次傑出獎得主之一的許廣進，年輕時擔任外務員工作，36歲那年因為一個月內體重從70公斤降至58公斤，就醫才知道罹患第2型糖尿病，從此開始施打胰島素，迄今打了41年。現在77歲的他，不僅血糖穩定，象徵腎功能的腎絲球過濾率不降反升，打破坊間「打胰島素會洗腎」的迷思。他說，自己從確診起，除了遵循醫生教導打胰島素，也搭配平日持續運動，不僅保持健康，也能繼續從事各項喜愛的活動。國際糖友傑出獎的得主之一，來自土耳其、愛上台灣的專業自行車手徐甘舒(Susu Hsu) 今天現身說法，她說曾經有長達18年的時間不願讓外人得知病情，直到2023年受到國際糖友組成職業自行車隊的啟發，現在不僅勇敢公開自己的病情，還經常透過社交媒體與公開活動，站出來鼓勵病友積極運動並融入健康生活。身為第一型糖尿病友的她，使用胰島素搭配即時血糖監測，騎上自行車遍訪台灣美景，用行動證明，糖尿病沒有限制她對運動和生活的熱情。台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊指出，胰島素是治療糖尿病的最重要藥物之一。國人擔心胰島素打了就無法脫離、誤以爲打胰島素等於疾病很嚴重、打胰島素會導致洗腎等錯誤觀念，讓國內糖友胰島素施打率僅約12%，遠低於國外動輒25%以上。更值得關注的是，延遲注射胰島素反而使得糖尿病控制不佳，提高洗腎的風險。李洮俊指出，「糖尿病只要好好控制，平均餘命可與常人無異。」台灣明年將邁入超高齡社會，每五人就有一人超過65歲，高齡長壽將成為糖尿病照護的重點，需要仰賴基層診所與居家醫療照護的結合，予以病人為中心的「高效能」全能照護。台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟醫師表示，「患者高齡」、「病齡長期」、「疾病共病」將是糖尿病常態。在此情況下，糖尿病患者不再只是單純來看病拿藥，而是從生活習慣、心理支持，甚至家庭支持系統，還有適時的上下轉診、橫向連結。「基層診所就像是以病人為中心的一個虛擬醫療之家，而基層醫師就是患者的健康管家！」陳宏麟解釋，糖尿病其實就是血糖過高的一個疾病，但因為疾病遭到污名化，部分國人不僅罹患糖尿病會不好意思講，甚至有人打胰島素時還要躲起來。這次世界糖尿病日活動，也試圖透過每一個頒發的獎項，回到每一個得獎人有溫度的生命故事，讓民眾更加清楚了解糖尿病，翻轉糖尿病刻板印象。另外，台灣基層糖尿病協會與財團法人糖尿病關懷基金會也將於11月3日舉辦「第三屆長壽、幸福、傑出成就獎章頒獎典禮」，表揚典範糖友及其家屬，盼透過他們現身說法，傳遞糖尿病一樣能夠活得健康、幸福、有成就，只要好好控制，長壽也非奢望。