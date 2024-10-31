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▲水原一平真的因竊取大谷翔平銀行帳戶而遭到起訴，自從水原一平被開除後，大谷也漸漸跨出舒適圈。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇球星大谷翔平在大聯盟打滾7年來，首次參加世界大賽，「這是我一直想參加、夢想上場的舞台。」（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平跟老婆田中真美子愛犬大合照。（圖／翻攝自大谷翔平IG)

大谷翔平如何走過低谷迎接王冠加冕？日籍球星大谷翔平本季轉戰洛杉磯道奇後，可以說是相當不安寧，接連發生隨行翻譯水原一平的簽賭案，以及在洛杉磯的豪宅遭到媒體拍攝等事件。同時，因為上賽季末進行TJ手術，在失去「二刀流」的加持下迎來在道奇的首個賽季。回顧大谷翔平的開季，因為在去年賽季末，進行TJ手肘韌帶置換手術，確定整整季無法站上投手丘，失去「二刀流」優勢的大谷翔平，被不少媒體認為，只剩下打者身份的他，可能因此失去競爭MVP席次的機會。然而雪上加霜的是，在韓國首爾的海外開幕戰期間，傳出大谷翔平在美國最親近的友人，儘管面臨以上種種，甚至在季初打擊表現一度遭遇低潮，大谷翔平從六月開始找回手感，不僅全壘打數量隨之節節攀升，同時也專心衝刺盜壘數。在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄。不論是例行賽最後一場比賽，還是季後賽晉級的IG貼文中，這2位家庭成員從來不曾缺席，而且大谷翔平在合照中永遠都是帶著溫暖的笑容。在一次訪談中他這樣說道，「可以明顯感受到，在組成家庭後，讓大谷翔平在工作和私人生活之間能夠有所切換，而場上的心情調適自然也更佳靈活，或許便是他走出季初低潮，迎來生涯最精采一季的原因。