大谷翔平如何走過低谷迎接王冠加冕？日籍球星大谷翔平本季轉戰洛杉磯道奇後，可以說是相當不安寧，接連發生隨行翻譯水原一平的簽賭案，以及在洛杉磯的豪宅遭到媒體拍攝等事件。同時，因為上賽季末進行TJ手術，在失去「二刀流」的加持下迎來在道奇的首個賽季。儘管如此，大谷翔平仍用實力甩開這些爭議事件，達成史上首次的「50轟、50盜」賽季，並幫助道奇隊今（31）日在世界大賽以總比數4：1封王，其中，愛妻田中真美子以及愛犬「Decoy」，儼然成為他內心最堅實的後盾。
失去二刀流光環 水原事件遭質疑
回顧大谷翔平的開季，因為在去年賽季末，進行TJ手肘韌帶置換手術，確定整整季無法站上投手丘，失去「二刀流」優勢的大谷翔平，被不少媒體認為，只剩下打者身份的他，可能因此失去競爭MVP席次的機會。
然而雪上加霜的是，在韓國首爾的海外開幕戰期間，傳出大谷翔平在美國最親近的友人，同時也是專屬翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷翔平約1,700 萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑涉入賭博，所幸最終經法院證實，僅是單純的被害人。
締造聯盟首見紀錄 首年率領道奇封王
儘管面臨以上種種，甚至在季初打擊表現一度遭遇低潮，大谷翔平從六月開始找回手感，不僅全壘打數量隨之節節攀升，同時也專心衝刺盜壘數。在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄。
更重要的是，旅美7年首度闖入季後賽，就一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，最終在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕。
家庭2成員給予力量 適當轉換更專注
而大谷翔平之所以能維持如此穩定的表現，老婆田中真美子以及愛犬「Decoy」扮演重要角色。不論是例行賽最後一場比賽，還是季後賽晉級的IG貼文中，這2位家庭成員從來不曾缺席，而且大谷翔平在合照中永遠都是帶著溫暖的笑容。
在一次訪談中他這樣說道，「比起獨自一人時，我現在有更多的時間思考棒球以外的事情，我認為這對我來說有積極的幫助，使我在來到球場上時，能夠更加專注於棒球。」
可以明顯感受到，在組成家庭後，讓大谷翔平在工作和私人生活之間能夠有所切換，而場上的心情調適自然也更佳靈活，或許便是他走出季初低潮，迎來生涯最精采一季的原因。
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回顧大谷翔平的開季，因為在去年賽季末，進行TJ手肘韌帶置換手術，確定整整季無法站上投手丘，失去「二刀流」優勢的大谷翔平，被不少媒體認為，只剩下打者身份的他，可能因此失去競爭MVP席次的機會。
然而雪上加霜的是，在韓國首爾的海外開幕戰期間，傳出大谷翔平在美國最親近的友人，同時也是專屬翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷翔平約1,700 萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑涉入賭博，所幸最終經法院證實，僅是單純的被害人。
締造聯盟首見紀錄 首年率領道奇封王
儘管面臨以上種種，甚至在季初打擊表現一度遭遇低潮，大谷翔平從六月開始找回手感，不僅全壘打數量隨之節節攀升，同時也專心衝刺盜壘數。在9月20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場狂敲3發全壘打，達成史上首位單季「50轟50盜」紀錄。
更重要的是，旅美7年首度闖入季後賽，就一路幫助道奇過關斬將，接連通過分區系列戰、國聯冠軍戰，最終在世界大賽擊敗紐約洋基，迎接總冠軍王冠的加冕。
家庭2成員給予力量 適當轉換更專注
而大谷翔平之所以能維持如此穩定的表現，老婆田中真美子以及愛犬「Decoy」扮演重要角色。不論是例行賽最後一場比賽，還是季後賽晉級的IG貼文中，這2位家庭成員從來不曾缺席，而且大谷翔平在合照中永遠都是帶著溫暖的笑容。
在一次訪談中他這樣說道，「比起獨自一人時，我現在有更多的時間思考棒球以外的事情，我認為這對我來說有積極的幫助，使我在來到球場上時，能夠更加專注於棒球。」
可以明顯感受到，在組成家庭後，讓大谷翔平在工作和私人生活之間能夠有所切換，而場上的心情調適自然也更佳靈活，或許便是他走出季初低潮，迎來生涯最精采一季的原因。