我是廣告 請繼續往下閱讀

▲招牌菜「黃金蛋包蟹 」是以黃金色蛋皮包裹入滿滿的新鮮蟹肉。（圖／翻攝「Jay Fai」IG）

全球知名的街頭小吃攤女王「痣姐（Jay Fai）」獲得米其林一星數年，許多知名政商名流或藝人都曾前往該店品嚐美食，例如中國商人馬雲、泰國最有聲望的前總理候選人皮塔和國際明星Lisa等等，但如今傳出Jay Fai的老闆娘打算退休，最快明年關店，消息一出甚至驚動政府。綜合外國媒體報導，人稱痣姐的Jay Fai今年已經80歲，她在28日宣佈退休計劃，打算在2025年正式關閉餐廳，讓許多尚未吃過的遊客以及熱愛她食物的饕客大為震驚，而泰國政府也被驚動，擔憂Jay Fai關店會影響泰國旅遊效益。泰國國家旅遊局局長塔帕妮（Thapanee Kiatphaibool）在28日表示，Jay Fai關店將為泰國旅遊業帶來巨大損失。原名Supinya Junsuta的老闆娘Jay Fai，憑著她出色的街頭美食和泳鏡掌廚造型而走紅美食界，被譽為「曼谷街頭小吃女王」。根據泰國媒體《Komchadluek》報導，Jay Fai近日受訪時說，每天採購和檢查食材實在太過辛苦。 「我不會讓這家餐廳繼續營業，但我很樂意傳授廚藝給任何想要我的食譜的人」。至於何時退休，她表示還未決定具體時間，但透露「可能是明年」。Jay Fai攤位在曼谷舊城區，店名與女老闆Jay Fai同名。Jay Fai連續七年榮獲米其林一星，由她本人掌廚，她的招牌菜蟹肉煎蛋捲是旅客爭相排隊品嚐的佳餚，排隊等候時間平均為三個小時。