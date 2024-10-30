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▲電子鎖主卡或一般備份鑰匙，無論房客還是房東保管，房東都要注意，出租後不得用任何理由闖入。（圖／pexels）

▲吳翃毅表示，房東丟失主卡卻不負責，房客可依法追討權益，若房東不理，可申請調處或對簿公堂。（示意圖／Pixabay）

租屋糾紛千奇百怪，一民眾表示，「簽約後，房東才告知電子密碼鎖主卡已經丟失，無法改密碼，該怎辦？」住宅消保會創會理事長吳翃毅表示，房東有保障房屋可使用狀態下之義務，電子鎖主卡遺失，導致功能不全，自然也是其中之一，如果房東不願處理，可申請地方調解會或住宅消保會調處。房客來來去去，難免偶有有心人士，為避免有心人士（前租客）故意偷留備用鑰匙等情況，不少職業房東都將門鎖換成電子密碼鎖，方便房客換人時，可直接更改密碼，以保障其安全。吳翃毅表示，這件事情，電子鎖主卡與傳統鑰匙概念相同，有些房客對於房東擁有鑰匙，有心的話可隨時進入住宅這件事情有所疑慮，但有的房東也會認為，房子是自己的，所以保有一份備份鑰匙，以備不時之需，所以誰保管沒有一定。他指出，主卡誰保管這件事，其實只要雙方有共識，並在合約上註明清楚即可，但要特別留意的是，房子出租後，租約期間使用權就歸房客，房東不可以任何理由闖入，否則就可能觸犯刑法「侵入住宅罪」、民法「侵害隱私權」，所以即使房客有生命安全疑慮，有必要時，最好還是報警處理最好。這件事情很容易分辨，誰保管就誰負責，以「簽約後，房東才告知電子密碼鎖主卡已經丟失，無法改密碼」案例來說，當然是房東負責，租屋修繕責任，房東有保持房屋可使用、收益狀態之義務，除非合約有寫明房客需自行換鎖，否則房東應當盡速購買新主卡或更換電子鎖。吳翃毅建議，如果房東不願意處理，有兩種處理方式，一是直接自行找人更換，並將費用從房租中扣除，這動作一定要保存電子鎖不勘使用證據，如房東告知主卡遺失的文字訊息等，避免被反咬一口。二可直接向地方調解會或住宅消保會申請調處，主張返還押金、賠償違約金解約等，如果這期間有搬家費及其他損失等，損失亦可一併向求償，調解不成，則建議直接提告，請法院還一個公道。