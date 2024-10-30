我是廣告 請繼續往下閱讀

▲媽祖擁有的土地筆數比福德正神少，但由於不少位於精華區，故總公告現值奪冠。（圖／記者陳韋帆製）

▲神明因為非屬自然人或法人，所以捐土地指定神明姓名，會變成無法登記的無主之地。（示意圖／翻攝pixabay）

▲神明會土地長期無人認領將進行法拍，法拍後，如果又超過10年無人認領，將收歸國有。（示意圖／pexels）

新北市最有錢神明是誰？第一名竟然不是福德正神（土地公）！據新北市政府「神明會」資料，2024年截至10月，已清理土地中，「持有筆數、總面積」最多的為福德正神，然而，若以總公告市值來看，則是媽祖持有的土地價值最高，達21.2億，擊敗福德正神奪冠。何謂神明會？不少信眾感念神威，捐贈土地給神明，但神明並非自然人，無法接受贈與，導致神明的土地變成無主土地，故中央政府成立神明會，提醒信眾應指定捐贈給指定宮廟或法人，但部分捐贈人早已逝世，且仍不時發生指定神明名字捐贈的情況，無主土地持續增加。據地政局地籍清理統計，截至今年10月，新北市神明會共千餘筆土地，以擁有土地筆數排序，第一名福德正神231筆、第二名媽祖127筆、第三名保生大帝48筆；若依照公告現值總價值排序第一名媽祖21.2億、第二名福德正神11.92億、第三名保生大帝5.47億。進一步觀察媽祖土地比福德正神少這麼多，公告現值總價卻超過一倍的原因，可發現媽祖土地不少位於精華區，如蘆洲、樹林，而土地公相對分散，不少位於偏鄉或山上，如八里等區域。光復初期，不少信眾捐地給神明，但神明並非自然人或法人，也沒有身分證，自然也沒權利登記在神明名下，所以民眾如果想捐地給特定宗教，應指名宮廟或教堂成立的宗教財團法人，才有辦法辦理登記，否則將產生許多閒置土地。王珮榕舉例，台電曾在蘆洲打算蓋電塔，結果土地所有權人是「福德正神」，經地政局列為地籍清理清查公告，土地管理人獲知後，依規定向民政單位辦理神明會相關手續，台電才順利與管理人完成買賣移轉過戶。雖然目前中央立法，暫時編列神明土地至神明會，但神明畢竟不是法律定義上的法人或自然人，倘若長時間無人提出證明認領，最終將收歸國有，法拍轉現入國庫，目前百餘筆土地，預計114年前要進行法律標售程序，並標售完畢，呼籲捐贈人，或受贈者，盡早提出證明認領。王珮榕指出，公告無人認領的土地，將依法進入法拍程序，完成標售後10年內，權利人仍可依法提出證明，並領取土地價金；若二拍仍未能標脫，將依法登記為國有土地，10年內，權利人仍得依規定申請發還。