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▲CoCo都可萬聖節殺紅眼！咀嚼系奶茶「買一送一」優惠一次看。（圖／CoCo都可提供）

▲十盛奶茶慶祝萬聖節，手搖飲料「免費加料」現省15元。（圖／十盛提供）

迎接10月31日萬聖節，康芮颱風來襲還是要喝手搖飲料優惠！CoCo都可推出咀嚼控最愛飲料相當於「買一送一」優惠，今（30）日週三好友日開喝「QQ奶茶＋珍珠奶茶」2大杯只要70元，萬聖節10月31日當天限定「買阿薩姆奶茶送珍珠奶茶」兩大杯直接下殺50元。十盛奶茶慶祝萬聖節「免費加料」幫大家現省15元一次整理，月底省錢喝更好。CoCo都可秋冬犒賞咀嚼控，推出配料滿滿的奶茶優惠，，相當於第二杯才10元。提醒大家，糖度、溫度可自由選擇每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限10月30日使用CoCo都可訂線上點單；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。提醒大家，臨櫃、線上都可訂皆適用；若現場爆單，活動將短暫停止，且數量有限售完為止；商場門市/部分門市無配合活動，請以各門市公告供應為準。十盛奶茶迎接萬聖節，推出期間限定「不給料就搗蛋」優惠活動，即日起至10月31日，全台門市現場消費任一款大杯飲品，都可「免費加料」現省一份15元配料錢，包括豆奶酪、果玉晶球、蕎麥蕨餅任選擇一；已附贈配料的飲品同樣可以免費加料犒賞咀嚼控！最推薦「馥鐵觀音搭配豆奶酪」隱藏版喝法，果茶控則適合香檸紅玉冰茶或金柚芽心冬片搭配果玉晶球。提醒大家，到店自取限定，優惠不併用。