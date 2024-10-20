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▲八曜和茶「台中大里塗城門市」開喝柚香覺醒307「買一送一」！北部朋友耐心等新北三重、新北永和開幕。（圖／八曜和茶提供）

▲CoCo都可自由配優惠「暖冬2杯99元」任選！外送買一送一。（圖／翻攝自CoCo都可粉專）

▲鶴茶樓左營崇德店開幕「3大手搖飲1元」優惠。（圖／鶴茶樓提供）

▲十盛奶茶慶祝萬聖節，手搖飲料「免費加料」現省15元。（圖／十盛提供）

陰陰涼涼的天氣也可以來上一杯手搖飲料優惠犒賞自己，10月繼續喝珍煮丹、八曜和茶、CoCo都可、TEA TOP第一味、康青龍5大手搖飲都有「買一送一」，鶴茶樓新店開幕3大明星商品「特價1元」，萬聖節十盛「免費加料」現省15元一次整理。即日起至10月22日，Uber Eats外送開喝珍煮丹指定飲品「買一送一」優惠！點購煮母奶茶、木梨茉莉、草莓茉綠享「同品項買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。八曜和茶新北三重台北橋、新北永和樂華夜市兩新店開幕等到心癢癢！南部朋友先迎接10月25日「台中大里塗城門市」開幕3大優惠，在任一官方社群平台（FB、IG、Threads），完成追蹤＋按讚＋TAG好友指定任務，可享10月25日買308炙燒濃乳或京彩舞伎奶茶「1杯送10元代金券」1張；10月26日「柚香覺醒307買一送一」；10月27日單筆消費滿60元「送10元代金券」1張。提醒大家，10元代金券使用期限為開幕日起30天內；優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數；優惠活動限到店消費適用。看得好羨慕啊！北部的朋友只能流口水再等等。CoCo都可指定品項自由配優惠升級了，即日起使用都可訂線上訂餐開喝暖冬新版「2杯99元」，任選百香雙響炮、奶茶三兄弟、珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、綠茶養樂多、沐春風-鮮奶綠、莓莓派對；提醒大家，部分門市、商場門市不參與本活動，請以門市公告為準；優惠不併用，方案飲品不提供加料、換料服務；活動品項依各店販售為主，售完為止。即日起至10月22日，CoCo都可在外送平台Uber Eats也有「買一送一」優惠！點購四季珍椰青、檸檬冬瓜露都享「買一送一」爽喝半價；提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。即日起至10月22日，TEA TOP第一味Uber Eats外送日月潭紅茶、奶茶、仙楂108「買一送一」！全台門市現場即日起至10月31日，還有新品茉茗青妙或轟蜜芽咧芽咧「同品項第二杯半價」優惠。即日起至10月22日，康青龍在外送平台Uber Eats上，祭出青龍茶王、御香烏龍綠茶、仙凍蜜茉綠、古早冬瓜露，4款指定飲品爽喝「買一送一」優惠；提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。即日起至10月22日龍來訂線上點餐同步還有優惠，會員領券開喝「金蘋百香」第二杯半價，數量有限，領完為止。鶴茶樓迎接左營崇德店新店正式開幕，明10月21日一日限定3大明星商品「每杯只要1元」​，限定「鶴頂紅茶」微糖少冰、「綺夢那堤」半糖少冰、「藝伎紅茶」無糖少冰。提醒大家，活動飲品比例固定，皆為中杯500ml；限1PM、6PM兩個時段，3款共120杯；每人限購1杯，電話自取、外送不適用。迎接萬聖節，十盛奶茶推出期間限定「不給料就搗蛋」優惠活動，即日起至10月31日，全台門市現場消費任一款大杯飲品，都可「免費加一份」15元配料，包括豆奶酪、果玉晶球、蕎麥蕨餅任選擇一；已附贈配料的飲品同樣可以免費加料犒賞咀嚼控。網友推薦「馥鐵觀音搭配豆奶酪」隱藏版喝法，果茶控則適合香檸紅玉冰茶或金柚芽心冬片搭配果玉晶球。提醒大家，到店自取限定，優惠不併用。