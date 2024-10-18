近期討論度超高的高雄「八曜和茶」頻頻開新店，今（18）日搶先喝雲林斗六門市開幕3大優惠，最期待「柚香覺醒307買一送一」！八曜和茶終於插旗大台北地區開店造成轟動，沒想到最先爆出位置的新北永和樂華夜市還沒開，讓新北三重台北橋店直接超車，地點鄰近捷運台北橋站、地點就在重新路一段，而且已經掛上招牌亮燈了，相信開幕時間即將到來。
八曜和茶今「雲林斗六門市」開幕祭出3大優惠，聽說一早7點多門口已經有人排隊，完成社群好友指定任務可享10月18日買308炙燒濃乳或京彩舞伎奶茶「1杯送10元代金券」1張、最期待當然是10月19日「柚香覺醒307買一送一」大放送、10月20日單筆消費滿60元「送10元代金券」1張。而且緊接著10月25日也要迎接「台中大里塗城門市」開幕，同樣也有3大優惠可以喝。
從年初就傳言超受歡迎「但台北都喝不到」的八曜和茶即將北上，10月初業者總算正式宣布進軍大台北地區，還透露了獨家「YO307清爽柚香片bag款」新品週邊，讓北部粉絲嗨爆。最先爆出門市位置的「新北永和」盛傳地點開在樂華夜市，推測地址應為新北市永和路一段212號。
沒想到八曜和茶再自爆「永和只是我們的障眼法『新北三重、新北永和」我們來了！』」將一次北上開兩間新店，又掀起熱論。而且這兩天被眼尖的鐵粉發現，「新北三重」門市地點鄰近捷運台北橋站、地點就在超熱鬧的新北市三重區重新路一段106號，而且已經掛上招牌、還有經典黃綠杯造型燈箱一起亮燈了，開幕進度大超車永和，大家一起坐等官方公布開幕時間吧。
看到不少網友在Threads上直問「八曜和茶 到底什麼好喝」、「請問去八曜要點什麼」？再幫大家整理一次「八曜和茶Top5菜單推薦」。
◾️柚香覺醒307：以獨家輕焙烏龍茶王307，搭配新鮮現榨的葡萄柚，是清新酸甜的「紅柚纖果爽茶飲」。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
◾️舞妓406紅茶：精選金萱茶葉秘製發酵，從輕感花果香氣轉變成微巧奶香的「甘甜自然茶」，也是年初與一沐日聯名的代表茶款之一。
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從年初就傳言超受歡迎「但台北都喝不到」的八曜和茶即將北上，10月初業者總算正式宣布進軍大台北地區，還透露了獨家「YO307清爽柚香片bag款」新品週邊，讓北部粉絲嗨爆。最先爆出門市位置的「新北永和」盛傳地點開在樂華夜市，推測地址應為新北市永和路一段212號。
沒想到八曜和茶再自爆「永和只是我們的障眼法『新北三重、新北永和」我們來了！』」將一次北上開兩間新店，又掀起熱論。而且這兩天被眼尖的鐵粉發現，「新北三重」門市地點鄰近捷運台北橋站、地點就在超熱鬧的新北市三重區重新路一段106號，而且已經掛上招牌、還有經典黃綠杯造型燈箱一起亮燈了，開幕進度大超車永和，大家一起坐等官方公布開幕時間吧。
看到不少網友在Threads上直問「八曜和茶 到底什麼好喝」、「請問去八曜要點什麼」？再幫大家整理一次「八曜和茶Top5菜單推薦」。
◾️柚香覺醒307：以獨家輕焙烏龍茶王307，搭配新鮮現榨的葡萄柚，是清新酸甜的「紅柚纖果爽茶飲」。
◾️308炙燒濃乳：以黃金蕎麥308作為基底、搭配日式厚奶及特調蜜而成的「無咖啡因黃金蕎麥奶茶」，非常香醇濃厚。
◾️八曜和茶：採用5種自然穀物、10餘種膳食纖維穀麥配方，搭配調製而成的無咖啡因飲品，是喝起來帶有「獨特穀物香氣的和風茶」。
◾️83蜂見茶：以紅茶/307/綠茶作為基底，搭配特調蜂巢純蜜釀，甜度冰塊固定、約半糖，喝得到「淡淡龍眼荔蜜香的低咖啡因紅茶」。
◾️舞妓406紅茶：精選金萱茶葉秘製發酵，從輕感花果香氣轉變成微巧奶香的「甘甜自然茶」，也是年初與一沐日聯名的代表茶款之一。