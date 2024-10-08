飲料控瘋掉！高雄超人氣手搖飲料「八曜和茶」北上展店消息在網路掀起熱論，今（7）日晚間官方社群再透露「永和只是我們的障眼法『新北三重、新北永和」我們來了！』」並預告「開幕活動、新品、週邊上市」倒數揭曉，讓人驚訝原來不只永和樂華夜市，連新北三重都可以搶先喝到八曜和茶。
分店多在中南部的八曜和茶，主打日式「和風茶」，研發出穀、麥、草本風味的新鮮茶飲，迅速竄紅。圈粉無數的柚香覺醒307、308炙燒濃乳、舞妓406紅茶，讓不少粉絲扼腕「台北都喝不到」，瘋狂敲碗北上展店。
就在今年初傳出八曜和茶展店消息，上週官方正式宣布：「台北我們來了！」還表示門市已經偷偷蓋好了，隨即掀起大批網友討論。從「茶の魔手」小編劇透、加上眾多神網友分享消息，推敲出展店地點應該在「新北永和樂華夜市」。
沒想到，八曜和茶竟然一次北上開幕兩間！稍早官方社群再透露「永和只是我們的障眼法『新北三重、新北永和」我們來了！』」並預告「開幕活動、新品、週邊上市」倒數揭曉，讓人實在太嗨了。
業者也直球回應大家連日來的期待，坦言：「由於我們台北市區的地點，還正在積極的尋找，我們目前的能力，想方設法努力的推進至新北地區！」也貼心提醒，「由於門市還在建構中，避免現場施工人員打擾」，詳細地址將會在之後公佈。
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就在今年初傳出八曜和茶展店消息，上週官方正式宣布：「台北我們來了！」還表示門市已經偷偷蓋好了，隨即掀起大批網友討論。從「茶の魔手」小編劇透、加上眾多神網友分享消息，推敲出展店地點應該在「新北永和樂華夜市」。
沒想到，八曜和茶竟然一次北上開幕兩間！稍早官方社群再透露「永和只是我們的障眼法『新北三重、新北永和」我們來了！』」並預告「開幕活動、新品、週邊上市」倒數揭曉，讓人實在太嗨了。
業者也直球回應大家連日來的期待，坦言：「由於我們台北市區的地點，還正在積極的尋找，我們目前的能力，想方設法努力的推進至新北地區！」也貼心提醒，「由於門市還在建構中，避免現場施工人員打擾」，詳細地址將會在之後公佈。