高雄超人氣手搖飲料「八曜和茶」總算北上展店，新北永和、新北三重一次開幕兩間掀起話題！粉絲們迎接10月18日雲林斗六門市開幕3大優惠，最夯的「柚香覺醒307買一送一」搶先喝起來。雙十節國慶日前，CoCo都可今（9）日週三好友日，買奶茶三兄弟「免費送喝珍珠奶茶」一次整理。
📌八曜和茶「柚香覺醒307買一送一」！雲林斗六門市開幕3大優惠
八曜和茶北上開幕活動、新品週邊齊上市預告還在倒數，先曝光10月18日雲林斗六門市開幕3大優惠，只要在八曜和茶任一社群平台（FB、IG、Threads），完成追蹤＋按讚＋TAG好友指定任務，可享10月18日買308炙燒濃乳或京彩舞伎奶茶「1杯送10元代金券」1張（買指定商品任一杯即贈一張代金券，以此類推）；10月19日「柚香覺醒307買一送一」大放送；10月20日單筆消費滿60元「送10元代金券」1張（單筆消費滿60元即贈一張代金券，以此類推）。
提醒大家，10元代金券使用期限為開幕日起30天內；優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數；優惠活動限到店消費適用。看得好羨慕啊！北部的朋友只能流口水再等等。
📌CoCo都可：買奶茶三兄弟「免費送喝珍珠奶茶」
CoCo都可今10月9日週三好友日，一日快閃在官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享買奶茶三兄弟「免費送喝珍珠奶茶」優惠。加料奶茶終極版配上珍珠奶茶的邪惡組合，現省55元爽喝，而且這次糖度、溫度都可以自由選擇。提醒大家，每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣，優惠不併用；先在官方LINE領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單；限10月9日使用；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。
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八曜和茶北上開幕活動、新品週邊齊上市預告還在倒數，先曝光10月18日雲林斗六門市開幕3大優惠，只要在八曜和茶任一社群平台（FB、IG、Threads），完成追蹤＋按讚＋TAG好友指定任務，可享10月18日買308炙燒濃乳或京彩舞伎奶茶「1杯送10元代金券」1張（買指定商品任一杯即贈一張代金券，以此類推）；10月19日「柚香覺醒307買一送一」大放送；10月20日單筆消費滿60元「送10元代金券」1張（單筆消費滿60元即贈一張代金券，以此類推）。
提醒大家，10元代金券使用期限為開幕日起30天內；優惠不與會員活動合併使用、無累積會員點數；優惠活動限到店消費適用。看得好羨慕啊！北部的朋友只能流口水再等等。
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