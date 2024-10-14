高雄超人氣手搖飲料「八曜和茶」北上一次展店兩間，地點選在新北永和樂華夜市、新北三重掀起話題！業者也預告積極尋找台北市區地點。搶先曝光新北光點開幕3大優惠，必喝首推「柚香覺醒307買一送一」大放送、加碼贈送HCY時尚環保提袋，獨家YO307清爽柚香片bag款全台各門市一起登場；開幕前再幫北部朋友搞懂八曜和茶Top5茶品編號一次整理。
📌新北光點限定贈送「HCY時尚環保提袋」
於開幕前兩日完成八曜和茶官方社群含FB、IG、Threads，任選一個平台tag三位好友，並出示畫面與購買指定飲品（京彩舞伎奶茶、308炙燒濃乳、浪烤厚焙乳504、即將上市的極韻白奶茶系列）滿100元，即贈「HCY時尚環保提袋(1杯裝)」一個（原價68元/個）。提醒大家，指定商品滿200元即贈2個，以此類推，數量有限，送完為止；僅適用於八曜和茶新北三重、新北永和門市開幕之活動。
📌八曜和茶新北開幕優惠！柚香覺醒307「買一送一」
八曜和茶新北開幕Day 3爽喝「柚香覺醒307買一送一」！提醒大家，可累計贈送，購買柚香覺醒307兩杯即贈兩杯，以此類推；僅適用於八曜和茶新北三重、新北永和門市開幕之活動；門市開幕期間無提供電子支付、門市外送、外送平台與門市預定自取服務（開放時間將另行公告）；門市開幕前三日無會員集點及兌換活動；以上優惠活動不得與其他優惠合併使用。
📌全台登場！獨家YO307清爽柚香片bag款
歡慶八曜和茶新北光點開幕，自新北門市開幕日起，至全台八曜和茶門市購買任一飲品，即可以加購價149元，購買獨家週邊新品「YO307清爽柚香片-和風bag款」。提醒大家，購買兩杯任意飲品即可加購2個「YO307清爽柚香片-和風bag款」，以此類推；活動適用於八曜和茶全台門市；數量有限，售完為止；圖片僅供參考，請以實物為準。
📌八曜和茶「Top5茶品編號」一次整理
北部朋友先搞懂八曜和茶Top5茶品編號吧！
◾️8YO系列八曜和茶：獨家調配的無咖啡因和風榖麥方茶，精選八曜10種天然穀麥，黃金比例調和，帶來完美口感。
◾️308系列黃金焙煎蕎麥茶：精湛的烘焙技術帶來全新味蕾感受！八曜精選上好蕎麥，精心烘焙散發迷人的香氣和風味。
◾️307系列淺焙烏龍茶：八曜獨家淺焙風味的烏龍茶，具有獨特的清爽香氣和爽口茶香層次，非常適合飯後享用。
◾️406系列舞伎紅茶：八曜獨家特製和風紅茶，選用頂級金萱茶葉，採用秘製發酵工藝，口感清爽宜人。
◾️504系列浪煎龍片：八曜獨家浪煎製法，餘韻中帶有和風淡茶香、玉露風味茶感，重新定義綠茶風味。
另外，10月手搖飲料麻古茶坊回歸超人氣葡萄系列，新鮮巨峰葡萄現打冰沙的「芝芝葡萄果粒」添加自製綠茶凍、淋上紐西蘭起司與喜馬拉雅玫瑰鹽黃金比例調製成的獨家濃厚滑順芝芝；同樣以巨峰葡萄現打冰沙為基底搭配自製綠茶茶凍的「葡萄果粒波波」、再加入爽脆Q彈滿料波波。還同步推出全新寶石系列無咖啡因飲品「蕎麥綠寶石」，天然蕎麥慢火炒焙出焦糖甜香並以冰鎮技術保留穀物清香，黃金比例調配無咖啡南非國寶綠茶，推薦咀嚼控可以再搭配波霸、波波或波波條增添口感。
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📌八曜和茶新北開幕優惠！柚香覺醒307「買一送一」
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📌全台登場！獨家YO307清爽柚香片bag款
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📌八曜和茶「Top5茶品編號」一次整理
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◾️8YO系列八曜和茶：獨家調配的無咖啡因和風榖麥方茶，精選八曜10種天然穀麥，黃金比例調和，帶來完美口感。
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◾️307系列淺焙烏龍茶：八曜獨家淺焙風味的烏龍茶，具有獨特的清爽香氣和爽口茶香層次，非常適合飯後享用。
◾️406系列舞伎紅茶：八曜獨家特製和風紅茶，選用頂級金萱茶葉，採用秘製發酵工藝，口感清爽宜人。
◾️504系列浪煎龍片：八曜獨家浪煎製法，餘韻中帶有和風淡茶香、玉露風味茶感，重新定義綠茶風味。
另外，10月手搖飲料麻古茶坊回歸超人氣葡萄系列，新鮮巨峰葡萄現打冰沙的「芝芝葡萄果粒」添加自製綠茶凍、淋上紐西蘭起司與喜馬拉雅玫瑰鹽黃金比例調製成的獨家濃厚滑順芝芝；同樣以巨峰葡萄現打冰沙為基底搭配自製綠茶茶凍的「葡萄果粒波波」、再加入爽脆Q彈滿料波波。還同步推出全新寶石系列無咖啡因飲品「蕎麥綠寶石」，天然蕎麥慢火炒焙出焦糖甜香並以冰鎮技術保留穀物清香，黃金比例調配無咖啡南非國寶綠茶，推薦咀嚼控可以再搭配波霸、波波或波波條增添口感。