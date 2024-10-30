MLB美國職棒世界大賽G4，紐約洋基今（30）日續在主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽處於0：3絕對落後、面臨背水一戰的條紋軍，此戰推派火球男Luis Gil擔綱先發，至於道奇則將採取牛棚車輪戰應戰。而本場比賽道奇當家明星強打「自由人」Freddie Freeman在首局再度開轟，一棒敲出2分砲，也幫助道奇開賽就取得2：0領先，Freeman今年世界大賽4戰下來都有開轟紀錄，且在世界大賽舞台個人連6戰開轟，正式寫下大聯盟新紀錄，目前比賽進行至3局下，道奇以2：1暫時領先洋基。
世界大賽G4 道奇Freeman再度開轟
Freddie Freeman今日世界大賽G4仍舊擔綱道奇第三棒，鎮守一壘，而他在首局面對洋基先發投手Luis Gil，則是鎖定一顆86英里的滑球，一棒將球扛出右外野大牆，這是一發2分砲，也護送壘上的Mookie Betts回來得分，道奇首局就在Freeman的好表現帶領之下率先，取得2：0領先。
而根據大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，Freddie Freeman不但今年世界大賽4戰下來皆有開轟紀錄，且加上他過去在2021年世界大賽效力於亞特蘭大勇士時，在最後2場比賽他也有開轟，Freeman已經跨季連6場世界大賽敲出全壘打，正式超越2017至19年George Springer的連5場世界大賽開轟紀錄，獨居大聯盟史上第一人。
若道奇今客場封王 Freeman高機率奪FMVP
總計Freddie Freeman今年世界大賽至今，個人共13個打數敲出5支安打，這5安通通都是都是長打，包括4發全壘打以及1支三壘安打，打擊率高達0.385，長打率則為1.462，若道奇今日能夠順利在客場擊敗洋基封王，那麼Freeman要拿下世界大賽的MVP，應該是不成問題。
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Freddie Freeman今日世界大賽G4仍舊擔綱道奇第三棒，鎮守一壘，而他在首局面對洋基先發投手Luis Gil，則是鎖定一顆86英里的滑球，一棒將球扛出右外野大牆，這是一發2分砲，也護送壘上的Mookie Betts回來得分，道奇首局就在Freeman的好表現帶領之下率先，取得2：0領先。
而根據大聯盟數據專家Sarah Langs發文指出，Freddie Freeman不但今年世界大賽4戰下來皆有開轟紀錄，且加上他過去在2021年世界大賽效力於亞特蘭大勇士時，在最後2場比賽他也有開轟，Freeman已經跨季連6場世界大賽敲出全壘打，正式超越2017至19年George Springer的連5場世界大賽開轟紀錄，獨居大聯盟史上第一人。
若道奇今客場封王 Freeman高機率奪FMVP
總計Freddie Freeman今年世界大賽至今，個人共13個打數敲出5支安打，這5安通通都是都是長打，包括4發全壘打以及1支三壘安打，打擊率高達0.385，長打率則為1.462，若道奇今日能夠順利在客場擊敗洋基封王，那麼Freeman要拿下世界大賽的MVP，應該是不成問題。