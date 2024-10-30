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颱風康芮逼近台灣，中央氣象署已於29日傍晚發布海上颱風警報，預估30日晚間起至11月1日影響台灣最劇。康芮目前已增強為強颱，由於移動速度快，最快30日深夜全台皆有可能納陸警範圍，《NOWnews今日新聞》盤點全台交通活動異動，帶您掌握最新情形。11月3日「跟著總統去花東」總統花車行程取消，將順延至後續11月10日、17日及24日之開行日。10月30日，截至上午10時，國內線取消28架次，國際暨兩岸航線取消1架次。10月30日有10航線，共計36航次停航：1. 基隆-馬祖：全部停航，基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於上午11:00公告。2. 馬祖福澳-福州琅岐：全部停航3. 北竿白沙-福州黃岐：全部停航4. 南竿-莒光：全部停航5. 南竿-東引：全部停航6. 金門-石井：全部停航7. 高雄-馬公：全部停航8. 東港-小琉球：部分停航（開航41航次、停航11航次）9. 鹽埔-小琉球：部分停航（開航12航次、停航2航次）10. 富岡-綠島：全部停航另外，台東往返綠島、台東航線29日至31日停航，小琉球船班31日起停航2天。→ 南投縣：台灣大哥大日月潭花火音樂會延至11月16日。→ 嘉義縣：阿里山林鐵10月31日至11月2日全線列車停駛；阿里山森林遊樂區31日下午5時起休園；眠月線、台灣一葉蘭自然保留區及所轄步道也暫停開放。→ 宜蘭縣：草嶺古道芒花季延至11月9日至12月8日；龜山島30日起預警性封島3天；太平山國家森林遊樂區30日起預警性休園，區內8條自然步道同步封閉。→ 花蓮縣：五月天2024 Just Love It「一路向東」演唱會，11月1日至3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市場次延期。→ 台東縣：嘉明湖步道、浸水營古道東端等台東境內步道、林道以及森林遊樂區30日下午5時起預警性封閉。