MLB美國職棒世界大賽G4，紐約洋基今（30）日在主場迎戰洛杉磯道奇，此戰洋基打線總算甦醒，團隊單場敲出3發全壘打，包含Anthony Volpe3局下的滿貫全壘打，以及8下Gleyber Torres的關鍵3分砲，為勝利奠定基礎，終場洋基就以11：4擊敗道奇，總算拿到世界大賽首勝，不過洋基目前在系列賽上仍處於1：3落後。
道奇此戰先馳得點 Freeman連4戰開轟
系列賽賽前處於0：3絕對落後、面臨背水一戰的條紋軍，此戰推派火球男Luis Gil擔綱先發，至於道奇則將採取牛棚車輪戰應戰。本場比賽道奇首局就有攻勢，明星強打Mookie Betts在1出局後敲出二壘安打，攻佔上得點圈，隨後Freddie Freeman一棒再度敲出全壘打，個人今年世界大賽連4戰開轟，護送Betts獲得本壘得分，道奇首局就取得2：0領先。
3局下洋基Volpe敲滿貫砲 助隊逆轉比分
2局下半洋基發起反擊，Alex Verdugo在1出局二三壘有人情況下，敲出內野滾地球，護送三壘上的Anthony Volpe回到本壘得分，洋基得到此戰第1分。3局下洋基再接再厲，2出局滿壘情況下，輪回到Anthony Volpe打擊，他則是鎖定一顆89英里的滑球，一棒將球扛出左外野大牆，這是一發石破天驚的滿貫砲，洋基將分數改寫為5：2。
5局上道奇靠著捕手Will Smith的陽春砲，以及Freddie Freeman帶有打點的內野滾地球追回2分，將分差縮小至1分差，但洋基捕手Austin Wells也在6下回敬一發陽春砲，6局打完洋基取得6：4領先。
8局下洋基打線繼續發威，先是靠著野手選擇得到1分，隨後Gleyber Torres敲出關鍵的3分打點全壘打，將比分差改寫為10：4，後續「法官」Aaron Judge世界大賽的第2安也總算出爐，另帶有1分打點，洋基在9上也沒讓道奇得到分數，終場就以11：4拿下勝利，收下世界大賽首勝。
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系列賽賽前處於0：3絕對落後、面臨背水一戰的條紋軍，此戰推派火球男Luis Gil擔綱先發，至於道奇則將採取牛棚車輪戰應戰。本場比賽道奇首局就有攻勢，明星強打Mookie Betts在1出局後敲出二壘安打，攻佔上得點圈，隨後Freddie Freeman一棒再度敲出全壘打，個人今年世界大賽連4戰開轟，護送Betts獲得本壘得分，道奇首局就取得2：0領先。
3局下洋基Volpe敲滿貫砲 助隊逆轉比分
2局下半洋基發起反擊，Alex Verdugo在1出局二三壘有人情況下，敲出內野滾地球，護送三壘上的Anthony Volpe回到本壘得分，洋基得到此戰第1分。3局下洋基再接再厲，2出局滿壘情況下，輪回到Anthony Volpe打擊，他則是鎖定一顆89英里的滑球，一棒將球扛出左外野大牆，這是一發石破天驚的滿貫砲，洋基將分數改寫為5：2。
5局上道奇靠著捕手Will Smith的陽春砲，以及Freddie Freeman帶有打點的內野滾地球追回2分，將分差縮小至1分差，但洋基捕手Austin Wells也在6下回敬一發陽春砲，6局打完洋基取得6：4領先。
8局下洋基打線繼續發威，先是靠著野手選擇得到1分，隨後Gleyber Torres敲出關鍵的3分打點全壘打，將比分差改寫為10：4，後續「法官」Aaron Judge世界大賽的第2安也總算出爐，另帶有1分打點，洋基在9上也沒讓道奇得到分數，終場就以11：4拿下勝利，收下世界大賽首勝。