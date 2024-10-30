在秋颱康芮強逼台灣之際，各大壽險業者陸續啟動保戶服務關懷措施，其中包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、申請補發保單免收工本費及快速理賠等，《NOWnews今日新聞》帶您一次掌握。
➤南山人壽
因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠以及住院關懷預付保險金等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。
➤國泰人壽
國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，包含理賠醫療預付金、免費保單換發服務；續期保費緩繳服務、保險單借款利息緩繳、皆延長至今年12月31日；如有首次純增10萬元以內的保單借款，自借款的日起6個月內，免計利息；受災戶既有的房屋貸款本金及利息，即日起至今年12月底前，凡檢附村里長開立的受災證明書，即給予緩繳3個月的貼心服務。
➤凱基人壽
凱基人壽第一時間提供保費緩繳、保服優惠、快速理賠、住院預付金、房貸紓困及旅平險彈性調整等6大服務，與保戶一同渡過風災難關。
其中，在保費緩繳部分，續期保費應繳日期於此次災害發生日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月；房貸紓困措施給受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3 個月；旅平險彈性調整則針對因風災使旅遊行程延期或取消，已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於此次災害發生日起一週內提出契變申請辦理取消或延期。
➤合庫人壽
合庫人壽提供4大特別服務，分別為主動檢索受災保戶名單協助申請理賠、風災保戶保費緩繳3個月、保單借款新貸或增貸件免息3個月、風災保戶補發保單免收工本費。
同時也為有長照需求的保戶家庭提供免費的「安心守護計畫」，量身訂作照顧方案，如心理建設、資源盤點、服務連結，以及照顧安排、彈性喘息、家庭會議、實務指導與安心交接等一系列專業服務。
➤三商美邦人壽
三商美邦祭出5大服務：
● 至今年11月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單的累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。
● 若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至明年1月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。
● 續期保險費應繳費日為今年8月至明年ㄅ1月的受災保戶，繳費期限可延長至明年3月31日止。
● 快速理賠
● 即日起至今年12月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。
我是廣告 請繼續往下閱讀
因應颱風可能帶來的衝擊及災害，南山人壽迅速啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠以及住院關懷預付保險金等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。
➤國泰人壽
國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，包含理賠醫療預付金、免費保單換發服務；續期保費緩繳服務、保險單借款利息緩繳、皆延長至今年12月31日；如有首次純增10萬元以內的保單借款，自借款的日起6個月內，免計利息；受災戶既有的房屋貸款本金及利息，即日起至今年12月底前，凡檢附村里長開立的受災證明書，即給予緩繳3個月的貼心服務。
➤凱基人壽
凱基人壽第一時間提供保費緩繳、保服優惠、快速理賠、住院預付金、房貸紓困及旅平險彈性調整等6大服務，與保戶一同渡過風災難關。
其中，在保費緩繳部分，續期保費應繳日期於此次災害發生日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月；房貸紓困措施給受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3 個月；旅平險彈性調整則針對因風災使旅遊行程延期或取消，已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於此次災害發生日起一週內提出契變申請辦理取消或延期。
➤合庫人壽
合庫人壽提供4大特別服務，分別為主動檢索受災保戶名單協助申請理賠、風災保戶保費緩繳3個月、保單借款新貸或增貸件免息3個月、風災保戶補發保單免收工本費。
同時也為有長照需求的保戶家庭提供免費的「安心守護計畫」，量身訂作照顧方案，如心理建設、資源盤點、服務連結，以及照顧安排、彈性喘息、家庭會議、實務指導與安心交接等一系列專業服務。
➤三商美邦人壽
三商美邦祭出5大服務：
● 至今年11月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單的累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。
● 若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至明年1月31日止，敬請保戶提出申請，免收重製工本費。
● 續期保險費應繳費日為今年8月至明年ㄅ1月的受災保戶，繳費期限可延長至明年3月31日止。
● 快速理賠
● 即日起至今年12月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。
更多「康芮颱風動態」相關新聞。