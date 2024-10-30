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▲台灣永續能源研究基金會於10月29日舉行淨零標章授證典禮，自基金會2022年起邀請信義房屋等企業共同成立淨零行動聯盟以來，信義房屋已連續參與三屆，與友達光電、亞洲水泥、中鼎集團、玉山金融控股等26間指標企業獲頒淨零標章。（圖／信義房屋提供）

台灣永續能源研究基金會於10月29日舉行淨零標章授證典禮，自基金會2022年起邀請信義房屋等企業共同成立淨零行動聯盟以來，信義房屋已連續參與三屆，與友達光電、亞洲水泥、中鼎集團、玉山金融控股等26間指標企業獲頒淨零標章，並於本屆榮獲「綠級」肯定，成為房仲業中唯一取得該標章的企業。信義房屋承諾於2030年前達成淨零排放目標，並於2021年通過科學碳目標倡議（SBTi）的審查，致力於1.5°C減碳目標；定期進行ISO 14064-1的溫室氣體盤查與ISO 14067的碳足跡盤查，精準識別溫室氣體的排放熱點。2023年，信義房屋的每千工時用電排放量為373.87公斤CO2e，較前一年減少23.88%。此外，總溫室氣體排放量（類別1+2）為5,353.1公噸CO2e，較前一年及基準年（2017）分別減少10.4%及17.7%。這些數據反映出信義房屋在減碳上的努力與成效。再生能源的使用也是信義房屋邁向淨零的一項重要策略。2023年度，信義房屋已購買再生能源憑證及綠電轉供共計1,865,447 kWh，成功達成16%的再生能源使用率。信義房屋未來持續推動再生能源的發展，並將於2030年達成100%使用率。除此之外，信義房屋不僅著眼於內部的減碳與綠電採購，還積極參與自然碳匯專案，以促進溫室氣體的移除和生態保育。透過與林業及自然保育署的合作，信義房屋推動「自然碳匯與生物多樣性保育ESG專案」，擴大造林專案的環境效益，提升氣候災害的韌性和生物多樣性，並增強溫室氣體的吸存功能。信義房屋在永續發展路上不斷探索與創新，通過多元的策略與具體行動，為實現2030年淨零目標打下了堅實的基礎。此次獲得淨零標章綠級，是對信義房屋努力的肯定，也是未來繼續前行的動力來源。信義房屋將持續推動，為台灣的永續發展貢獻一份心力。