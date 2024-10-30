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▲龜山區今年以來交易量成長驚人，來自於A7重劃區大量交屋所致。（圖／NOWnews資料照片）

隨著機場捷運通車後，A7捷運站周邊的都市發展加速，龜山工業區也提供大量工作機會，使得新北至龜山間的通勤車流日益龐大，特別是在上下班的尖峰時段，交通壅塞問題日益嚴峻。信義房屋表示，新北市推動「機捷A7站區開發案區外道路工程」，主要包括變一、變二及變三道路的建設計畫，預計能大幅減輕A7周邊的交通壓力，成為當地房市發展助力之一。信義房屋A7文一店主任王家暐指出，過去2至3年來，A7地區的交通問題持續惡化，尤其是文化一路及青山路往新莊迴龍方向，車流量龐大且常有回堵情況，而下班時間往林口交流道方向，車輛通行速度極慢，車潮擁擠現象已成為當地居民的日常困擾。王家暐指出，平日下班時段往林口交流道，短短約4公里距離，經常需要花費20分鐘以上才能通過。為了解決A7地區的交通壅塞問題，新北市政府與內政部共同推動「機捷A7站區開發案區外道路工程」，主要包括變一、變二及變三道路的建設計畫。王家暐補充，變一與變二道路的開通，預計能大幅減輕A7周邊的交通壓力，雖然變一道路（文學路銜接文化一路）目前尚在規劃設計階段，但可影響範圍是最大且最急迫，若完工預計可有效改善當地合宜住宅社區的交通問題。變二道路（牛角坡路銜接文化一路）工程預計於114年1月完工，將能緩解樂善二路周邊社區的交通壅塞狀況。此外，力拼2027年完工的林口交流道改善工程，預計將新增2個匝道，並實施立體化規劃，未來不再需要等待紅綠燈，進一步紓解車流壓力，提升整體交通效率。儘管A7的交通壅塞問題尚未完全解決，王家暐認為該區的房市依然具備一定吸引力。他指出，A7重劃區的房價相較北台灣其他重劃區來說仍然很有競爭力。相比桃園青埔每坪價格約60多萬，A7中古屋兩房的小坪數房價約50多萬一坪，總價約1500萬元，總坪數約25至30坪，這對於在台北工作的通勤族來說，仍是相對可負擔的購屋選擇。此外，針對購屋者的建議，王家暐提醒有學齡兒童的家庭應特別注意學區劃分問題。A7部分合宜住宅未來可能會被分配至龜山學區，而非鄰近的樂善國小及文青中小學，購屋前建議再次確認學區範圍。此外，A7重劃區靠近華亞科技園區一側有公墓存在，雖然該區鄰近A7體育大學捷運站，但部分購屋者可能對此環境有所介意。王家暐建議：「如果對周邊環境敏感，建議在購屋時可以避免選擇與公墓過於鄰近的物件。」