達拉斯獨行俠近況火燙，在NBA 2024-25賽季前四場比賽中取得3勝1負的佳績，其中今(30)日比賽中，灰狼Anthony Edwards在首節便轟下24分，創下Target Center紀錄，全場砍下37分，但獨行俠的雙核Kyrie Irving和Luka Doncic最終成功扭轉局勢，不過Thompson表現低迷，僅得到7分，總計7投2中，起伏過大的問題仍未改善。
Kyrie Irving和Luka Doncic的合作，依舊是達拉斯的靈魂，而本季迎來前勇士神射手Klay Thompson，是否能成為獨行俠的奪冠拼圖，美媒仍意見分歧。
不過Thompson仍強調在新環境中重拾信心，尤其是與Luka Doncic和Kyrie Irving的合作，讓他想起當年在勇士時與Stephen Curry、Kevin Durant並肩作戰的日子，且目前團隊的化學效應，有過之而無不及。
將Irving和Doncic 比擬成Curry＋KD
Thompson表示：「與Luka一同上場的感覺超棒，他是一位不可思議的天才，對比賽的掌控力無人能及，能與他們這樣的球員並肩作戰是一種榮幸。」
Thompson還強調，儘管過去曾遭遇傷病困擾，但依然堅信能作為攻防兼具的球員，為球隊做出貢獻，「在退役之前，我會繼續為自己的防守和進攻而自豪。」
儘管本場比賽Thompson僅得到7分，但教練團仍肯定K湯的存在，替球隊提供了更多的進攻空間和防守貢獻。
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不過Thompson仍強調在新環境中重拾信心，尤其是與Luka Doncic和Kyrie Irving的合作，讓他想起當年在勇士時與Stephen Curry、Kevin Durant並肩作戰的日子，且目前團隊的化學效應，有過之而無不及。
將Irving和Doncic 比擬成Curry＋KD
Thompson表示：「與Luka一同上場的感覺超棒，他是一位不可思議的天才，對比賽的掌控力無人能及，能與他們這樣的球員並肩作戰是一種榮幸。」
Thompson還強調，儘管過去曾遭遇傷病困擾，但依然堅信能作為攻防兼具的球員，為球隊做出貢獻，「在退役之前，我會繼續為自己的防守和進攻而自豪。」
儘管本場比賽Thompson僅得到7分，但教練團仍肯定K湯的存在，替球隊提供了更多的進攻空間和防守貢獻。