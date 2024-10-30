我是廣告 請繼續往下閱讀

▲資深演員石英過世，享壽82歲。（圖／民視提供）

資深演員，享受82歲，根據家屬聲明，石英的死因是老化自然死亡，而過去他曾罹患猛爆性肝炎，靠兒子捐肝才撿回一命。石英2001年時發現有2公分的肝腫瘤，雖開刀切除後恢復得不錯，但半年後，家人聽信保健食品宣稱可以顧肝，結果石英吃了快一個月，開始出現疲倦的現象，驗血後才發現肝指數飆高，眼白、皮膚也變黃，隔年因為藥物引發猛爆性肝炎，住院3星期，期間經歷昏迷9天、轉加護病房等，後來是靠兒子緊急捐肝才撿回一命。石英是B型肝炎帶原者，只是當時正值青壯年不以為意，後來一場大病，石英曾表示，兒子和女兒都願意捐肝給他，但只有兒子林義山的血型相符。石英當時和兒子一起接受訪問，他靦腆地說，「有那個心我當然是很感激，沒有他我沒辦法活到這個年紀。」而當時手術長達16小時，也創下台灣年紀最大的病人換肝紀錄。如今石英過世，讓許多粉絲都相當不捨，女兒林千鈺也發表聲明，直呼父親應該已經到另一個世界散播快樂散播愛了，而石英的追思告別式將在11月17日於於台北市第二殯儀館舉辦。石英小檔案1943年6月17日—2024年10月27日本名林忠平，新北市新店區人，臺灣資深男演員。婚姻：妻吳玲、兒子林義山、女兒林千鈺代表作品電影：《鬼出嫁》、《0099大發財》、《金馬大兵》、《危險的青春》等電視劇：《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》、《意難忘》、《夜市人生》、《孟婆客棧》等