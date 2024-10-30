資深演員石英（林忠平）今（30）日傳出過世消息，享壽82歲。民視指出，石英死因是自然老化，於台大癌醫中心過世。女兒林千鈺也發表聲明，透露石英是在27日過世，石英也交代後事從簡，「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」
石英傳過世 女兒林千鈺證實死訊
林千鈺聲明中提到，石英在10月27是在家人陪伴下安詳辭世，石英自1966年入行，一直致力於台灣戲劇演出，他曾表示演戲能演一輩子很幸運，林千鈺也說，「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」
石英生前也交代後事一切從簡，告別式將在11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，林千鈺最後說，「雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！」
林千鈺聲明
致所有愛護石英的朋友們：
家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。家父自1966年參加電影公司演員招考出道以來，一直致力於台灣戲劇演出，他在接受媒體採訪時曾說：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。
在此特別感謝台大癌醫中心吳耀銘副院長及ICU所有醫護人員，在家父入住期間給予像家人般的無微不至照顧，點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝。遵循家父遺願身後事從簡不叨擾大家，僅規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，還望關心家父的各位媒體與朋友們能寬宥體諒。雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！
林千鈺 林義山 敬上
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林千鈺聲明中提到，石英在10月27是在家人陪伴下安詳辭世，石英自1966年入行，一直致力於台灣戲劇演出，他曾表示演戲能演一輩子很幸運，林千鈺也說，「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」
石英生前也交代後事一切從簡，告別式將在11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，林千鈺最後說，「雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！」
林千鈺聲明
致所有愛護石英的朋友們：
家父於10月27日下午3點45分，在家人陪伴下自然安詳辭世。家父自1966年參加電影公司演員招考出道以來，一直致力於台灣戲劇演出，他在接受媒體採訪時曾說：「演戲演一輩子很幸運。演戲的人娛樂大眾服務社會帶來歡樂，對於自己而言也很快樂，就像是人間的神仙，真的很好！」相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。
在此特別感謝台大癌醫中心吳耀銘副院長及ICU所有醫護人員，在家父入住期間給予像家人般的無微不至照顧，點滴感銘在心，誠摯表達萬分感謝。遵循家父遺願身後事從簡不叨擾大家，僅規劃11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，還望關心家父的各位媒體與朋友們能寬宥體諒。雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！
林千鈺 林義山 敬上