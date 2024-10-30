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▲資深演員石英過世，享壽82歲。（圖／民視提供）

資深演員石英（林忠平）今（30）日傳出過世消息，享壽82歲。民視指出，石英死因是自然老化，於台大癌醫中心過世。女兒林千鈺也發表聲明，透露石英是在27日過世，石英也交代後事從簡，「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」林千鈺聲明中提到，石英在10月27是在家人陪伴下安詳辭世，石英自1966年入行，一直致力於台灣戲劇演出，他曾表示演戲能演一輩子很幸運，林千鈺也說，「相信家父已經到另一個世界繼續散播快樂散播愛了。」石英生前也交代後事一切從簡，告別式將在11月17日於台北市第二殯儀館舉辦追思告別式，林千鈺最後說，「雖然家父離開了，希望他演一輩子戲劇所帶給大家的反省與感動，能化成力量永遠支持著我們每一個人，也祝願大家平安健康！」