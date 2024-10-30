由於緬甸佳麗在賽場憤而離席，2024年萬國小姐大賽（The Miss Grand International pageant ）主辦單位在29日以「缺乏體育精神和商業信譽」為由，對緬甸小姐選美總監圖·安特倫（Htoo Ant Lwin）實施終身禁賽。
綜合外國媒體報導，現年17歲的緬甸參賽佳麗戴蘇寧（Thae Su Nyein，音譯）原本被視為奪冠的熱門人選之一，沒想到頒獎時只拿到季軍，她的緬甸小姐選美總監圖·安特倫當場幫她把后冠拿下，並帶著大家憤而離場，讓主辦單位十分不認同。
另外，緬甸小姐選美總監圖·安特倫先前也指控選美大賽主席納瓦特·伊薩拉格里西爾(Nawat Itsaragrisil)以25,000美元的價格販售王冠，並接受印尼選美官員的金錢。 納瓦特駁斥了這些說法，稱其言詞「荒謬」，並強烈否認這些指控。
而參賽的緬甸佳麗戴蘇寧本人週日（27日）在Instagram上直播宣布要歸還后冠，並解釋說她發現她沒有贏得兩項特別獎（最佳民族服裝獎和年度國家力量獎）後，感覺自己被搶了（意旨這兩項獎應該是屬於她的），這場直播讓緬甸和萬國小姐主辦單位之間的緊張關係加劇。
不過她也解釋，她對這場比賽獲得冠軍的印度選美佳麗並無惡意，她落淚和歸還后冠的原因都是為了她的同胞，他們希望她能贏得民族服裝獎，並為緬甸贏得年度國家的稱號。
選美大賽主席納瓦特受訪時則回應：「比賽本來就有輸有贏，像你這樣的人不應該參與任何競爭或挑戰他人的事情或比賽。你應該留在自己腦海想像中，虛擬又美好的世界中。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，緬甸小姐選美總監圖·安特倫先前也指控選美大賽主席納瓦特·伊薩拉格里西爾(Nawat Itsaragrisil)以25,000美元的價格販售王冠，並接受印尼選美官員的金錢。 納瓦特駁斥了這些說法，稱其言詞「荒謬」，並強烈否認這些指控。
而參賽的緬甸佳麗戴蘇寧本人週日（27日）在Instagram上直播宣布要歸還后冠，並解釋說她發現她沒有贏得兩項特別獎（最佳民族服裝獎和年度國家力量獎）後，感覺自己被搶了（意旨這兩項獎應該是屬於她的），這場直播讓緬甸和萬國小姐主辦單位之間的緊張關係加劇。
不過她也解釋，她對這場比賽獲得冠軍的印度選美佳麗並無惡意，她落淚和歸還后冠的原因都是為了她的同胞，他們希望她能贏得民族服裝獎，並為緬甸贏得年度國家的稱號。
選美大賽主席納瓦特受訪時則回應：「比賽本來就有輸有贏，像你這樣的人不應該參與任何競爭或挑戰他人的事情或比賽。你應該留在自己腦海想像中，虛擬又美好的世界中。」