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▲信義房屋在地經營42年，企業理念是「以人為本，先義後利」。（圖／記者葉政勳攝）

臺北市商業會今（30日）於中油國光廳舉辦113年商人節表揚暨慶祝大會，信義房屋唐國軒、楊子頡、何偲慈、吳姿樺、彭正、劉千堇6人獲頒「服務優良從業人員」獎，為房仲業獲獎人數最多企業。信義房屋秉持「先義後利」的精神服務客戶，強調道義與倫理優先，致力於維護客戶權益，提供業界標杆的服務品質與理念備受肯定。臺北市商業會113年商人節表揚暨慶祝大會邁入第78年，今年聚焦循環經濟、公平貿易、友善運動環境、性別友善措施及反酒駕等五大面向，表揚在推動商業現代化及提升服務品質方面表現傑出的企業及從業人員。信義房屋在台北市不動產仲介經紀商業同業公會推薦下，6位同仁在此次大會獲得肯定，為同業中人數最多，充分展現企業在追求卓越及實踐社會責任的努力。信義房屋景美景中店的專案經理吳姿樺，因一場大學雜耍演講徹底改變人生，不僅創立雜技社，更體悟到「與人連結」的價值而投入房仲產業。八年來她協助222位買賣方圓夢，其中最具代表性的案例是促成一座廢棄30年商場重生。她花費5年時間尋找上百位產權人取得委託，最終成功媒合知名健身房進駐，為社區注入新活力。「原來渺小的自己，也能改變世界，幫助更多需要的人。」吳姿樺秉持這樣的信念，在疫情期間整理8,000字買賣屋指南，持續以專業與溫暖服務客戶，用行動展現信義房屋「以人為本」的企業精神。另一位獲獎者，信義房屋日本事業部專案執行經理唐國軒擁有政大日文系背景，感念當年自己購屋時遇到的信義房屋店長無私幫助，深刻體會到重視客戶需求、尊重承諾的重要性，憑藉專業的日語能力，他投入海外房地產市場，克服跨文化交流的挑戰，為無數台灣客戶解決海外置產疑難。疫情期間，曾有客戶因無法返日，全權委託他處理房產相關事務。在一次百人活動中，更有客戶公開感謝他「真的為我著想，幫我在日本找到一個溫暖的家」，成為他持續提供服務與進步的最大動力。此次頒獎典禮，信義房屋其他獲獎者包括松江民生店楊子頡、大直店何偲慈、內湖西湖捷運店彭正，以及天母西路店劉千堇等專案經理，他們都在各自的服務區域展現卓越表現，秉持「先義後利」的核心理念，為客戶提供專業且有溫度的房仲服務。信義房屋多年來秉持「先義後利、以人為本」的理念，在提升服務品質之餘，更積極實踐企業社會責任。此次在臺北市商業會商人節表揚活動中獲得肯定，再次展現信義房屋在產業服務品質及永續發展推動上的專業價值。未來，信義房屋將持續打造更具溫度的房產服務，成就「有信義的地方，就有信任和幸福」。