不畏颱風康芮襲台，香港天王劉德華今（31）日仍將在台北小巨蛋風雨無阻舉辦演唱會！闖蕩演藝圈超過40年的他一直有零負評男神稱號，也因為嚴以律己的自律生活，讓他被稱為演藝圈勞模。而這樣完美的男人，竟然在感情上也是始終如一的深情，劉德華與妻子朱麗蒨相識相戀37年，更讓許多劉太太們（歌迷）為之瘋狂、死忠力挺偶像。曾有馬來西亞資深媒體人葉嘯稱自己牽線他們認識，並指出劉德華對朱麗蒨是一見鍾情，兩人的秘戀歷史才隨之曝光。
馬來西亞媒體人透露 兩人一見面就墜入愛河
劉德華與朱麗蒨於1987年開始交往，2008年在拉斯維加斯註冊結婚，婚後育有一名女兒劉向蕙，愛情長跑至今長達37年，夫妻倆是香港娛樂圈中羨煞旁人的「銀色夫妻」，但兩人對於相識過往卻始終沒有透露。日前有馬來西亞資深媒體人葉嘯表示自己曾是「媒人」，牽線他們認識：「華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時！」
馬來西亞資深媒體人葉嘯在臉書上透露，劉德華與朱麗蒨相識過往：「朱麗蒨是在80年代在我安排下，有機會見到來馬（馬來西亞）演出的劉德華，當晚一同去見劉德華的包括朱麗蒨的妹妹朱麗樺。初次見面，由於朱麗蒨的外形正是華仔中意的樣子，華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時。」
葉嘯接著提到，當年是沒有手機只有座機的年代，想要打電話要到餐廳櫃檯投幣使用：「華仔離開吉隆坡約一星期，回去了香港，我到朱麗蒨的餐廳用餐，妹妹朱麗樺陪我在餐桌，只見朱麗蒨苦守在電話機旁，朱麗樺悄悄告訴我『她在等劉德華的電話』，果然不久電話響了正是劉德華，她似乎墜入愛河，一臉甜滋滋的樣子。」
葉嘯補充道，當年是因為兩人不想公關關係，他才會保持沉默、守住祕密，而朱麗蒨也從不跟他說戀情進展，默默成為劉德華身後的女人：「也許正是這樣，劉德華才會更加珍惜愛護朱麗蒨，以至成為現在的劉夫人，並有了一個漂亮的女兒，過著幸福的日子。」
小巨蛋演唱會如期舉行 主辦提醒歌迷特別注意安全
而劉德華睽違台灣11年的台北小巨蛋演出雖然碰上康芮颱風來襲，目前仍暫定風雨無阻舉行，主辦單位特別提醒觀眾注意安全，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前往。因颱風因素無法到場的觀眾，則可在11月4日前申請全額退票 。另外，如有人已購票卻因颱風影響必須退票，主辦單位強調，並不會在現場販售這些票券，請勿前往現場排隊。
昨日深夜劉德華也在自己的IG發文，親自提醒要去看演唱會的歌迷路上千萬要小心，「記得做好安全措施，計劃好行程，帶埋雨具（攜帶雨具），留意最新天氣警報。小心安全，享受演出！」
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劉德華與朱麗蒨於1987年開始交往，2008年在拉斯維加斯註冊結婚，婚後育有一名女兒劉向蕙，愛情長跑至今長達37年，夫妻倆是香港娛樂圈中羨煞旁人的「銀色夫妻」，但兩人對於相識過往卻始終沒有透露。日前有馬來西亞資深媒體人葉嘯表示自己曾是「媒人」，牽線他們認識：「華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時！」
馬來西亞資深媒體人葉嘯在臉書上透露，劉德華與朱麗蒨相識過往：「朱麗蒨是在80年代在我安排下，有機會見到來馬（馬來西亞）演出的劉德華，當晚一同去見劉德華的包括朱麗蒨的妹妹朱麗樺。初次見面，由於朱麗蒨的外形正是華仔中意的樣子，華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時。」
葉嘯接著提到，當年是沒有手機只有座機的年代，想要打電話要到餐廳櫃檯投幣使用：「華仔離開吉隆坡約一星期，回去了香港，我到朱麗蒨的餐廳用餐，妹妹朱麗樺陪我在餐桌，只見朱麗蒨苦守在電話機旁，朱麗樺悄悄告訴我『她在等劉德華的電話』，果然不久電話響了正是劉德華，她似乎墜入愛河，一臉甜滋滋的樣子。」
葉嘯補充道，當年是因為兩人不想公關關係，他才會保持沉默、守住祕密，而朱麗蒨也從不跟他說戀情進展，默默成為劉德華身後的女人：「也許正是這樣，劉德華才會更加珍惜愛護朱麗蒨，以至成為現在的劉夫人，並有了一個漂亮的女兒，過著幸福的日子。」
小巨蛋演唱會如期舉行 主辦提醒歌迷特別注意安全
而劉德華睽違台灣11年的台北小巨蛋演出雖然碰上康芮颱風來襲，目前仍暫定風雨無阻舉行，主辦單位特別提醒觀眾注意安全，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前往。因颱風因素無法到場的觀眾，則可在11月4日前申請全額退票 。另外，如有人已購票卻因颱風影響必須退票，主辦單位強調，並不會在現場販售這些票券，請勿前往現場排隊。
昨日深夜劉德華也在自己的IG發文，親自提醒要去看演唱會的歌迷路上千萬要小心，「記得做好安全措施，計劃好行程，帶埋雨具（攜帶雨具），留意最新天氣警報。小心安全，享受演出！」