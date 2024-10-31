Freeman獲選世界大賽MVP！洛杉磯道奇今（31）日在世界大賽G5，持續作客紐約洋基主場，力求在3：1的狀況下提前封王，避免將來夜長夢多。道奇靠著8局上Gavin Lux、Mookie Betts接連2支高飛犧牲打，將比分超前，最終以7：6擊敗洋基，在世界大賽以4：1完成封王，奪下隊史第8座冠軍。此外，在系列賽前4戰都開轟，總計5戰狂灌12分打點的「自由人」Freddie Freeman，則毫無疑問地獲選為世界大賽MVP。
跨季連6戰開轟 自由人轟垮洋基
本場比賽前4局打完一度陷入0：5落後，但洋基隊長「法官」Aaron Judge，在5局上發生要命的漏接失誤，讓道奇掀起反攻。前4戰都開轟的Freddie Freeman，雖然本場並沒有敲出全壘打，但在5局上敲出關鍵的適時安打，幫助道奇單局就把比分追平，同樣扮演勝利功臣。
Freddie Freeman在本次世界大賽猶如神仙附體，先是在首戰敲出歷史上首支再見滿貫砲，接著在G2、G3還有G4都接連開轟。不僅系列賽連4戰開轟，更是達成跨季連6場開轟的誇張紀錄，正式超越2017至19年George Springer的連5場世界大賽開轟紀錄，獨居大聯盟史上第一人。
他在這個系列賽總共16打數，敲出6支安打，就包括4發全壘打，狂灌進12分打點，可以說是早早就下訂了這座MVP獎盃。值得一提的是，這是Freddie Freeman生涯第2座世界冠軍，前一座是在2021年效力亞特蘭大勇士時奪下。
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本場比賽前4局打完一度陷入0：5落後，但洋基隊長「法官」Aaron Judge，在5局上發生要命的漏接失誤，讓道奇掀起反攻。前4戰都開轟的Freddie Freeman，雖然本場並沒有敲出全壘打，但在5局上敲出關鍵的適時安打，幫助道奇單局就把比分追平，同樣扮演勝利功臣。
Freddie Freeman在本次世界大賽猶如神仙附體，先是在首戰敲出歷史上首支再見滿貫砲，接著在G2、G3還有G4都接連開轟。不僅系列賽連4戰開轟，更是達成跨季連6場開轟的誇張紀錄，正式超越2017至19年George Springer的連5場世界大賽開轟紀錄，獨居大聯盟史上第一人。
他在這個系列賽總共16打數，敲出6支安打，就包括4發全壘打，狂灌進12分打點，可以說是早早就下訂了這座MVP獎盃。值得一提的是，這是Freddie Freeman生涯第2座世界冠軍，前一座是在2021年效力亞特蘭大勇士時奪下。