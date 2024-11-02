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▲楊謹華20歲時拍攝劉德華《冰雨》MV。（圖／翻攝自YouTube Miss）

▲楊謹華在《白色巨塔》中和戴立忍發展婚外情。（圖／翻攝自YouTube）

▲楊謹華的老公Ben是她最強的後盾。（圖／翻攝自楊謹華IG）

▲▼楊謹華演過許多經典角色，包括《一把青》的師娘（上圖）、《敗犬女王》的單無雙（下圖）。（圖／翻攝自Netflix、YouTube 三立華劇）

▲楊謹華（右）在《不良執念清除師》中飾演單親媽媽，鬆弛的演技讓她被金鐘評審看見，獲得最佳女配角獎。（圖／愛奇藝國際站提供）

楊謹華在今年的金鐘獎上，如願抱走屬於她的小金人，摃龜7次好像就不算什麼了，努力終究是會被看見ˋˋ而她在即將上映的《影后》中，也將自我經歷放到表演上，事實上，楊謹華15歲就出道，還拍過4部劉德華的MV，讓我們一起來看看，楊謹華的「影后」之路吧！1977年出生，今年46歲的楊謹華早在15歲時就進軍小螢幕，一邊唸書一邊拍廣告，高中畢業後也曾在飯店、咖啡廳打工，甚至在爺爺的建議下到證券公司上班，但她才發現，朝九晚五的生活不是她想要的。後來她開始當模特兒，也經歷過試鏡100次一次都沒被選上的時候，直到在20歲之前獲選為，她還不敢相信自己被選中，那也是她第一次接觸演戲，就此打開她了的戲劇大門。後來的幾部戲都有不錯聲量，包括《我的秘密花園》、《熟女慾望日記》等等。2006年，楊謹華參演《白色巨塔》入圍了金鐘獎最佳女配角獎，接著她主演的《敗犬女王》讓姐弟戀成為潮流。只不過接連演的幾部戲，雖然都有入圍肯定，只不過都沒得獎，一連摃龜7次，直到今年才以《不良執念清除師》獲得金鐘獎最佳女配角獎，在台上她崩潰大哭，「原來走上來的風景是這樣的。」台下的入圍者都替她鼓掌，就連主持人姚淳耀都說，楊謹華早就是大家心中的「影后」。愛情事業兩得意的楊謹華，過去戀情也是大眾關注焦點之一，曾因拍攝《貧窮貴公子》和周渝民、朱孝天傳出緋聞，後來和懷秋因合作《敗犬女王》來電，交往1年多就分手。後來楊謹華在41歲時嫁給圈外男友Ben，兩人愛得相當大方，官宣那天，楊謹華長文寫下，「從在一起的第一天到現在，我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛。」楊謹華說，老公每次都告訴她，要做自己喜歡的事，她快樂，他就會快樂，人生苦短，一定要做自己喜歡的事情，所以她才能毫無包袱地拍戲，豐富自己的演藝生活，後來她也參加大陸實境節目《乘風2024》，一圓女團、唱跳夢，楊謹華的影后人生，才正要開始。