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▲窗戶膠帶貼法以「米」字型最佳，同時要貼到窗框，最具保護作用。（圖／特力屋提供）

▲插座應留意防水功能，尤其是戶外插座，要留意防水措施，淹水後也要先清理後才能使用。（圖／特力屋提供）

康芮颱風襲台，由於今年凱米、山陀兒颱風，皆造成不少災情，民眾對於防颱工作更加謹慎，「窗戶貼膠帶」一事也引起關注。事實上，內政部近期發布一項實驗數據，指稱國人「窗戶貼膠帶」行為，反而容易造成窗戶抗風力變弱，更容易破裂。居家達人則指出，「其實國人在窗戶上貼膠帶，大多也沒想過是要強化窗戶強度，主要還是防破裂飛濺而已。」內政部建築研究所發布實驗數據，指出貼膠帶後，抗風壓指數，由弱至強為X字型3482Pa、井字型4206Pa、口字型4887Pa、全貼滿4189Pa，令人意外的是，未貼膠帶抗壓能力最強，可達5878Pa。但也特力屋社區管家南區業務經理劉銘源接受《NOWnews》訪問表示，強風吹襲窗戶時，玻璃中間的承受變形的壓力最大，也最為脆弱，所以「Ｘ、米」字型最有保護作用，其中又以「米」字型最佳，貼的方式也有講究，除了貼玻璃面，也要貼到窗框外，更具支撐力。不過，他也提醒，實際上，強風吹襲玻璃時，膠帶的強化效果相當有限，主要是可以防止玻璃碎裂時飛散，大幅降低造成人員受傷的可能性。劉銘源指出，防颱、貼玻璃用的膠帶要有一定厚度和彈性，最好用比一般封箱膠帶或透明寬膠帶更厚、更具軔性的膠帶，如「電火布膠帶」，不過，傳統的「電火布膠帶」易有殘膠，可選擇其它品牌，近期五金好手最常購買、CP值最高的，就是「日本製多用途易撕養生膠帶」，可輕鬆手撕也不易留下殘膠，網格編織具有一定厚度。近期台灣經常發生淹水，如果遇到淹水，務必迅速拔除所有電器插頭，戶外插座建議也要貼上防水膠布、使用防水蓋，或使用插座保護套，被水淹過或潮濕的開關，貿然使用，存有短路、觸電的危險隱患。建議水災後，先將家中電源箱斷掉，進行全面檢查，被水淹過的插座開關位置，先將外層面板打開，檢查裡面是否有泥沙堆積，清乾淨並確保安全後，再用電風扇或吹風機吹乾，務必保持乾燥後再行使用。