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▲大谷翔平跟老婆田中真美子愛犬大合照，球迷狂讚「變美又更可愛」。（圖／大谷翔平IG)

大谷翔平賽後特別感謝愛妻支持！日籍球星大谷翔平，本季轉戰洛杉磯道奇後，旅美7年首度體驗季後賽，就一路闖進世界大賽，並拿下冠軍，賽後和全隊一起在休息室體驗今年最後一次「香檳浴」。甚至，在世界大賽G2上，因為盜壘出現左肩半脫臼傷勢，但還是堅持在後續3場比賽出賽。在冠軍記者會上，大谷翔平在今年開季前閃電宣布婚訊，並揭露結婚對象是前日本富士通女籃好手田中真美子，兩人堪稱神仙眷屬，不僅在公眾場合應對得宜，時常都同樣面帶笑容，連身高差都相當登對。