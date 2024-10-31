大谷翔平賽後特別感謝愛妻支持！日籍球星大谷翔平，本季轉戰洛杉磯道奇後，旅美7年首度體驗季後賽，就一路闖進世界大賽，並拿下冠軍，賽後和全隊一起在休息室體驗今年最後一次「香檳浴」。賽後記者會上，大谷翔平特別感謝妻子田中真美子，感謝他在漫長球季中的支持，並且也甜蜜喊話，自己明年將會繼續努力。
帶傷打完世界大賽 對於妻子只有感謝
大谷翔平轉隊首年就封王，路途看似一帆風順，但事實上，他在季後賽的表現不比例行賽亮眼，總計61個打數敲出14支全壘打，包含3支全壘打、貢獻10分打點，打擊率僅有2成3。甚至，在世界大賽G2上，因為盜壘出現左肩半脫臼傷勢，但還是堅持在後續3場比賽出賽。
在冠軍記者會上，大谷翔平特別感謝愛妻田中真美子，說道：「只有感謝而已，這一整年是漫長的球季，我雖然已經習慣了，但她還沒，非常謝謝她能在這麼長的球季中支持著我，我很感謝。」最後，他也向妻子甜蜜喊話：「明年我也會繼續努力的。」
大谷翔平在今年開季前閃電宣布婚訊，並揭露結婚對象是前日本富士通女籃好手田中真美子，兩人堪稱神仙眷屬，不僅在公眾場合應對得宜，時常都同樣面帶笑容，連身高差都相當登對。
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大谷翔平轉隊首年就封王，路途看似一帆風順，但事實上，他在季後賽的表現不比例行賽亮眼，總計61個打數敲出14支全壘打，包含3支全壘打、貢獻10分打點，打擊率僅有2成3。甚至，在世界大賽G2上，因為盜壘出現左肩半脫臼傷勢，但還是堅持在後續3場比賽出賽。
在冠軍記者會上，大谷翔平特別感謝愛妻田中真美子，說道：「只有感謝而已，這一整年是漫長的球季，我雖然已經習慣了，但她還沒，非常謝謝她能在這麼長的球季中支持著我，我很感謝。」最後，他也向妻子甜蜜喊話：「明年我也會繼續努力的。」
大谷翔平在今年開季前閃電宣布婚訊，並揭露結婚對象是前日本富士通女籃好手田中真美子，兩人堪稱神仙眷屬，不僅在公眾場合應對得宜，時常都同樣面帶笑容，連身高差都相當登對。