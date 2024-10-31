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▲康芮颱風侵台，台東許多路樹都已經被吹倒。（圖／記者朱永強攝）

全台今（31）日被康芮強颱籠罩，花東地區災情慘重，《NOWnews今日新聞》記者在當地拍到台東縣成功鎮的「台11線111公里處路標」也不敵颱風倒在黃土水中，讓人想起，民國111年11月11日時，該地標引來大批遊客搶拍打卡，如今被颱風吹倒，孤單地泡在土裡，顯得格外淒涼。位在台東縣成功鎮的台11線111公里處路標，在民國111年11月11日時，吸引了大批遊客前往打卡拍照，當時有遊客說，如果錯過這次「鐵支1」，下一次就要等到民國1111年了，說什麼都要到場打卡，但沒想到如今康芮強颱侵襲，「鐵支1」倒在黃土水中，對比過去的盛況，令人不勝唏噓，還有過去曾跟它合照的民眾在網路上發文，「辛苦你了。」位於台東縣成功鎮台11線的111公里處路標，平常就會吸引遊客停下腳步合照，算是另類「景點」，111年時更是吸引大批遊客前往朝聖，尤其是在上午11點11分的時候，還有人製作了滿滿「1」的牌子，搶拍民眾排到馬路上，成功分局也加派警力到現場管制，雖然今年已經是113年，但下個月就是11月，沒想到在11月11日之前路標就倒塌。不只是鐵支1倒塌，台東的災情慘重，，在台東市區就可以感受到颱風中心的威力，幾乎寸步難行，還目擊到一名呂姓女騎士騎到一半，突然遇到瞬間大風，差點倒在路中間，忍不住驚呼：「好怕後面的車把我輾死！」所幸剛好有員警在附近的速食店，發現狀況後緊急衝上前協助推車，才沒有發生憾事，而台東的火車站周遭招牌路樹倒塌，內部天花板也都被吹落，相當危險。