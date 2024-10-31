劉德華今（31）日晚間7點半的小巨蛋演唱會在下午3點突然「宣布停辦」，許多歌迷無法接受、灌爆主辦單位、蔣萬安的臉書，稍早4點出現希望曙光，劉德華將把今天停辦的場次，改到11月2日週六的中午開唱，已到小巨蛋場外的歌迷喜極而泣，全體歡呼。
下午3點，主辦單位表示今晚的演出「確定停辦」，已到小巨蛋排隊等入場的歌迷原地失望痛哭，好在主辦4點宣布會補償大家，確定把場次延期到11月2日中午開唱，小巨蛋的工作人員接獲消息後，立即巡禮現場並大聲宣布此消息，在場粉絲聽到後喜極而泣，高舉雙手、擁抱左右尖叫，有歌迷想到11月2日晚上7點，劉德華原定有一場演出，結果為了歌迷要一天唱2場，激動表示：「不愧是劉德華！」
一名劉小姐受訪表示本來打算要飛到香港買黃牛票，機票、飯店都已選好，沒想到心情三溫暖，從心灰意冷到興奮無比，她說：「很開心！因為我期待很久！原本聽到取消的時候，心情很差，很糟糕，超糟糕的！昨天也在等，昨天是說如期舉行的時候，其實我們是很開心的，可是我們都已經出門了，才在網路上面看到說取消。其實我原本想說，如果在台灣我看不到的話，我可能就選擇飛到香港去看香港的演唱會，然後試著買黃牛票，我本來已經把時間、飯店跟機票都已經選好了，還沒訂，昨天通知如期的時候，我就知道香港不用去了，結果剛剛取消，我本來在想去香港看，現在很開心！超開心！」
主辦「超級圓頂」全文：
《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次補辦公告
原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12時進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。
若因延期無法到場之觀眾，實名制票卷不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。 超級圓頂工作人員 2024.10.31
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名劉小姐受訪表示本來打算要飛到香港買黃牛票，機票、飯店都已選好，沒想到心情三溫暖，從心灰意冷到興奮無比，她說：「很開心！因為我期待很久！原本聽到取消的時候，心情很差，很糟糕，超糟糕的！昨天也在等，昨天是說如期舉行的時候，其實我們是很開心的，可是我們都已經出門了，才在網路上面看到說取消。其實我原本想說，如果在台灣我看不到的話，我可能就選擇飛到香港去看香港的演唱會，然後試著買黃牛票，我本來已經把時間、飯店跟機票都已經選好了，還沒訂，昨天通知如期的時候，我就知道香港不用去了，結果剛剛取消，我本來在想去香港看，現在很開心！超開心！」
主辦「超級圓頂」全文：
《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次補辦公告
原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12時進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。
若因延期無法到場之觀眾，實名制票卷不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。 超級圓頂工作人員 2024.10.31