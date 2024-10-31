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▲眾人從天還亮著，一路「拔河」到天色轉暗。（圖／竹北市民代表彭竣志提供）

▲入夜後，消防員先以繩索加強固定。（圖／竹北市民代表彭竣志提供）

颱風康芮暴風實在太猛！康芮下午在台東成功鎮登陸前，當地最大陣風已經飆到15級，暴風沒有隨著登陸削減太弱，而在有「風城」之稱的新竹縣竹北，狂風威力更是可怕，把一處社區24高樓陽台的玻璃圍牆吹得搖搖欲墜，十多名壯男緊急「人肉拔河」救援，力抗康芮颱風，以免圍欄掉落傷人。據了解，當事社區位在竹北市水瀧重劃區，總樓高24層，屋齡不到10年，近年平均成交單價超過50萬元、歷史高價更飆破60萬元，成交總價落在2500萬元上下。傍晚5時許，竹北市民代表彭竣志在LINE群組示警，提醒「新瀧一街社區，因為高樓玻璃圍欄脫落，現場已經有警消到現場，大家儘量避免經過」。警消急忙獲報到場，為緊急固定20多樓高的陽台圍欄，以免陽台飛走並掉落傷人，先行以消防水帶綁著，再靠現場人力拉住救援。根據彭竣志公開救援畫面，只見陽台圍欄被數條消防水帶綁著，另一端則由十多名壯男拉著，和颱風上演拔河競賽。不過，風勢實在太強，有人把消防水帶綑在身上，有人甚至仰躺增加重量，眾人從天還亮著，一路「拔河」到天色陷入黑暗，畫面險象環生。彭竣志表示，最後在眾人肉拔河協助下，消防隊先用繩子綁柱子，並請玻璃廠商來拆玻璃，下方馬路也暫時封閉，安全第一。