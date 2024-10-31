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▲韓韶禧近期負面新聞不斷，形象重創。（圖／資料照）

韓星韓韶禧今（31）日被挖出謊報年齡，不是官方顯示的1994年生，正確生日是1993年11月18日，所以她實際年齡比原先公開的大一歲，虛歲為31歲，而會晚報一年，全跟她的家庭、前科累累的媽媽有關，韓韶禧被媽媽害到小學晚讀，才順勢把「家庭史」變成不得已的謊言。根據韓網報導，韓韶禧實際出生年份是1993年，非之前公開的1994年，今年虛歲31歲。對此，韓韶禧透過公司「9Ato娛樂」解釋為何以1994年出生的身分生活，因為她母親從她小時候就涉嫌多起詐欺案，導致韓韶禧無法正常上小學，延後一年才能恢復學業。韓韶禧也向媒體透露：「升上小學四年級時，由於母親被通緝，我被迫搬到蔚山，之後中斷學業，在家過了一年，母親被拘捕後，我才回到原州並重新入讀四年級。」因此從小學四年級起，她與1994年出生的同學成為同級生，所以順勢以1994年當作出生年份進入演藝圈。日前，韓韶禧的母親被查到在2022年12月至今年8月底，，今年9月3日才被逮捕，目前收押中。韓韶禧的公司「9Ato娛樂」表示：「母親的行為純屬個人行為，韓韶禧對此感到非常痛心，此次事件也與韓韶禧無關。」對於韓韶禧謊報年齡，網友則疑惑詢問「晚讀一年是事實，但為何要隱瞞是幾年出生？」、「韓韶禧每次說話都很矛盾」、「她的形象最近都不太好，所以才被報導謊報年齡嗎？」；有人則出面緩頰，覺得才差1歲毋須小題大作，「我可以理解這樣的誤差」、「這件事沒什麼大不了的吧」。