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▲康芮颱風登陸後10小時從強颱轉為輕颱，目前已經加速遠離台灣本島，預計中午前解除陸上颱風警報。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風外圍環流影響，中南部山區今天上午仍有大雨至大豪雨發生機率，民眾須特別留意。（圖/中央氣象署）

▲受到康芮颱風外圍影響，氣象署針對多縣市仍持續發布大雨、豪雨、大豪雨特報。（圖/中央氣象署

康芮颱風快速遠離台灣中！在昨（31）日康芮颱風下午登陸之後對決護國神山，環流結構遭到破壞後，3.5小時轉為中颱，10小時變成輕颱，根據中央氣象署最新資料顯示，，以每小時35轉42公里速度向北北東轉東北東前行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風以上，氣象署表示，雖然康芮颱風遠離之後，，直到今晚颱風正式遠離，全台雨勢才會停止。至於康芮颱風帶來的雨量統計，氣象署統計顯示，，顯見康芮帶來風雨非常可觀。⚠️大豪雨特報：高雄市⚠️豪雨特報：嘉義縣、屏東縣、苗栗縣、台中市、南投縣⚠️大雨特報：嘉義市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、彰化縣、雲林縣除了豪大雨特報外，今（1）日全台各縣市部分地區鄉鎮及學校仍繼續停班停課，