康芮颱風快速遠離台灣中！在昨（31）日康芮颱風下午登陸之後對決護國神山，環流結構遭到破壞後，3.5小時轉為中颱，10小時變成輕颱，路徑則是在深夜北轉90度，並且加速離開，目前暴風圈已經逐步脫離台灣本島。《NOWnews》也特別整理本次颱風最終版動態，包括康芮颱風位置、風雨趨緩點、海陸警解除時間、雨量累積等資訊，提供民眾一文看懂！
康芮颱風加速離開台灣！颱風位置、海陸警解除時間一次看
根據中央氣象署最新資料顯示，康芮颱風在今天早上7時中心位置北緯26.4度、東經120.8度，以每小時35轉42公里速度向北北東轉東北東前行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風以上，七級風平均暴風半徑縮減至180公里。
目前康芮颱風已經轉為輕度颱風，從深夜開始路徑轉彎90度加速遠離台灣，暴風圈已經快離開台灣本島。氣象署預估，本島陸警在中午前就會全面解除，海警則是會在下午全面解除。
康芮颱風外圍環流影響！風雨趨緩點、累積雨量
氣象署表示，雖然康芮颱風遠離之後，今天白天開始降雨逐漸趨緩，不過受到颱風及其外圍環流的影響，包括高雄市山區仍有大豪雨等級降雨發生；苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、屏東縣山區也有大雨至豪雨等級降雨，苗栗以南、花蓮、澎湖、馬祖及宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率，直到今晚颱風正式遠離，全台雨勢才會停止。
至於康芮颱風帶來的雨量統計，氣象署統計顯示，10月31日東半部雨下最多，宜花東普遍有超大豪雨，尤其花蓮總共下了1200毫米；北部地區因風向關係，降雨偏向東半邊，基隆北海岸也有較多降雨，雙北都有300毫米以上降雨；竹桃宜交界區域有400毫米；中部山區與宜花交界也有較大降雨達800至900毫米，顯見康芮帶來風雨非常可觀。
氣象署針對15縣市發豪大雨特報！停班課區域新增別跑錯
⚠️大豪雨特報：高雄市
⚠️豪雨特報：嘉義縣、屏東縣、苗栗縣、台中市、南投縣
⚠️大雨特報：嘉義市、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、彰化縣、雲林縣
除了豪大雨特報外，今（1）日全台各縣市部分地區鄉鎮及學校仍繼續停班停課，苗栗泰安鄉、嘉義縣部分鄉鎮及學校也在早上緊急宣布停班停課，要上班上課民眾不要跑錯！（完整1日停班停課資訊點此）
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根據中央氣象署最新資料顯示，康芮颱風在今天早上7時中心位置北緯26.4度、東經120.8度，以每小時35轉42公里速度向北北東轉東北東前行，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風以上，七級風平均暴風半徑縮減至180公里。
目前康芮颱風已經轉為輕度颱風，從深夜開始路徑轉彎90度加速遠離台灣，暴風圈已經快離開台灣本島。氣象署預估，本島陸警在中午前就會全面解除，海警則是會在下午全面解除。
康芮颱風外圍環流影響！風雨趨緩點、累積雨量
氣象署表示，雖然康芮颱風遠離之後，今天白天開始降雨逐漸趨緩，不過受到颱風及其外圍環流的影響，包括高雄市山區仍有大豪雨等級降雨發生；苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、屏東縣山區也有大雨至豪雨等級降雨，苗栗以南、花蓮、澎湖、馬祖及宜蘭、台東山區有局部大雨發生的機率，直到今晚颱風正式遠離，全台雨勢才會停止。
至於康芮颱風帶來的雨量統計，氣象署統計顯示，10月31日東半部雨下最多，宜花東普遍有超大豪雨，尤其花蓮總共下了1200毫米；北部地區因風向關係，降雨偏向東半邊，基隆北海岸也有較多降雨，雙北都有300毫米以上降雨；竹桃宜交界區域有400毫米；中部山區與宜花交界也有較大降雨達800至900毫米，顯見康芮帶來風雨非常可觀。
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除了豪大雨特報外，今（1）日全台各縣市部分地區鄉鎮及學校仍繼續停班停課，苗栗泰安鄉、嘉義縣部分鄉鎮及學校也在早上緊急宣布停班停課，要上班上課民眾不要跑錯！（完整1日停班停課資訊點此）
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