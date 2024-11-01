每年超搶手的武陵農場櫻花季訂房再度秒殺！「2025武陵農場櫻花季」今（1）日上午8:30準時開賣114年櫻花季2月份訂房，官方證實：「開放2分鐘內，櫻花季期間房間已被預訂一空」。保證賞櫻還有機會，除了3天後將有被放棄的房間釋出重新預訂，雄獅旅遊「2025武陵櫻花季」武陵農場、福壽山農場二日「保證入住」，山富旅遊「保證入園」武陵櫻花季一日遊一次整理。
「2025武陵農場櫻花季」2月份訂房已確定搶購一空！武陵農場上午8:30開放114年櫻花季訂房，官方證實：「過程順利，開放2分鐘內，櫻花季期間房間已被預訂一空」。有民眾已在粉專留言「順利訂到了」開心期待一遊，還稱「今年完全不卡，順利訂到，明年櫻花季見」；不過也有粉絲扼腕「30分準時刷進去 就沒了」、「電話都打不通啊」。
目前「2025武陵農場櫻花季」管制期間暫定規劃明年2月10日至2月23日共14天。民眾想看美美櫻花還有機會保證賞櫻，武陵農場已確定3天後將有被放棄的房間釋出重新預訂；12月1日早上8:00開放明年2月份「露營區」網路訂位；屆時櫻花季也有賞櫻專車可利用。並幫大家針對雄獅旅遊「2025武陵櫻花季」武陵農場、福壽山農場二日「保證入住」，山富旅遊「保證入園」武陵櫻花季一日遊一次整理。
📌雄獅旅遊「保證入住」櫻花季武陵農場、福壽山農場二日
武陵農場今年櫻花季活動恰逢農曆新年連休假期，雄獅推薦前往紅粉佳人武陵農場及粉色仙境福壽山農場二日，主打「武陵保證入住梨山賓館」
行程，輕鬆入園賞櫻花，把櫻豔高山農場、陶醉櫻花雨都盡收眼底；搭配新年必訪景點大甲鎮瀾宮、202 4台灣燈會及安排金棗採果活動等行程，每人售價4,799元起。
📌山富旅遊「保證入園」武陵櫻花季一日遊
山富旅遊則推薦武陵櫻花季一日遊「保證入園」，欣賞南谷園區賞櫻步道、茶莊步道櫻花秘境，搭配走訪京華吊橋、櫻花鉤吻鮭生態中心等處，每人售價1990元起。
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目前「2025武陵農場櫻花季」管制期間暫定規劃明年2月10日至2月23日共14天。民眾想看美美櫻花還有機會保證賞櫻，武陵農場已確定3天後將有被放棄的房間釋出重新預訂；12月1日早上8:00開放明年2月份「露營區」網路訂位；屆時櫻花季也有賞櫻專車可利用。並幫大家針對雄獅旅遊「2025武陵櫻花季」武陵農場、福壽山農場二日「保證入住」，山富旅遊「保證入園」武陵櫻花季一日遊一次整理。
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